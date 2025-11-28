Lote da malha fina de novembro é pago nesta sexta

- Foto: Joédson Alves/Agência Brasil

A Receita Federal paga, nesta sexta-feira, 28, o lote da malha fina de novembro. Serão contemplados 249 mil contribuintes que regularizaram as pendências.

O valor também contempla as restituições residuais de anos anteriores. Ao todo, os contribuintes receberão R$ 494,09 milhões.

Do total, R$ 296,95 milhões irão para 138.164 contribuintes com prioridade no reembolso. Na seleção estão aqueles que usaram a declaração pré-preenchida e/ou optaram simultaneamente por receber a restituição via Pix; contribuintes de 60 a 79 anos; aqueles cuja maior fonte de renda seja o magistério; contribuintes com deficiência física ou mental ou doença grave; e contribuintes acima de 80 anos.

Como consultar a restituição?

Os interessados em consultar a restituição, devem acessar o site ou aplicativo da Receita Federal, clicar em “Meu Imposto de Renda” e, em seguida, no botão “Consultar a Restituição”.

Como funciona o pagamento?

O pagamento será feito na conta ou na chave Pix do tipo CPF informada na declaração do Imposto de Renda.

Caso o contribuinte não esteja na lista, deverá entrar no Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC) e tirar o extrato da declaração. Em caso de pendência, o contemplado pode enviar uma declaração retificadora e esperar os próximos lotes da malha fina.

Se a restituição não for depositada, os valores ficarão disponíveis para resgate por até um ano no Banco do Brasil. Nesse caso, o cidadão poderá agendar o crédito em qualquer conta bancária em seu nome, por meio do Portal BB ou ligando para a Central de Relacionamento do banco, nos telefones 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais localidades) e 0800-729-0088 (telefone especial exclusivo para deficientes auditivos).