Imposto de Renda: Veja se caiu na malha fina e saiba como sair

- Foto: © Marcello Casal Jr | Agência Brasil

O prazo legal para a entrega das declarações do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, IRPF, de 2025, referente ao ano-calendário 2024, se encerra neste sábado, 31. A Receita Federal vai analisar as mais de 40 milhões de informações enviadas pro contribuintes de Imposto de Renda 2025, e compará-las aos dados fornecidos por outras entidades que entregaram declaração ao Fisco e alguns indivíduos podem cair na “malha fina”.

Como cair na malha fina?

Caso haja alguma diferença entre as informações declaradas pela pessoa e as informações apresentadas pelas entidades, sua declaração será separada para uma análise mais profunda, a popularmente conhecida como “malha fina”.

Cair na malha fina não significa que a declaração está errada, mas é possível que você precise comprovar algumas informações declaradas.

Como saber se caí na malha fina?

Para descobrir se sua declaração foi selecionada para a “malha fina”, basta entrar no e-Cac, site de atendimento da Receita Federal, e fazer login com uma conta do Gov.br. Após isso, o contribuinte deve clicar na opção “Meu Imposto de Renda” e selecionar “IRPF 2O25”.

Caso tenha entregue a declaração, algumas opções podem aparecer:

Processado, quando a declaração foi computada; Em análise, quando os dados entregues ainda estão em análise; Em fila de restituição, quando o contribuinte está aguardando os impostos a restituir (a receber); Com pendências, quando foram identificadas inconsistências, ou seja, o contribuinte caiu na malha fina; Retificada, quando a declaração anterior foi corrigida por uma nova; Cancelada, quando a declaração foi anulada pelo contribuinte ou pela Receita.

Para retificar o Imposto de Renda, o contribuinte precisa reunir os mesmos documentos exigidos no período regular, sendo eles:

Informes de rendimento de todas as fontes pagadoras;

Informes bancários e de investimentos;

Recibos de despesas médicas e educacionais;

CPF dos dependentes e comprovantes de residência;

Informações sobre bens, imóveis, veículos, entre outros.

Durante todo esse período, é preciso ter o máximo de cuidado ao informar os dados. A própria Receita Federal indica os campos que apresentam divergências e o contribuinte precisa checar um por um.

Se tiver direito a restituição, o contribuinte não receberá enquanto a sua declaração estiver em análise na malha.