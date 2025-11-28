ECONOMIA
Décimo terceiro: prazo da primeira parcela termina nesta sexta
A segunda parcela deve ser paga até 20 de dezembro
Por Luiza Nascimento
O prazo para o pagamento da primeira parcela ou da parcela única do 13º salário, termina nesta sexta-feira, 28. O benefício é válido a todos os trabalhadores que atuam no Brasil em regime Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).
De acordo com a legislação brasileira, a primeira parcela deve ser paga até 30 de novembro. Como a data cairá em um domingo, os depósitos serão antecipados.
Instituído pela Lei 4.090, em 1962, o cálculo do 13º salário é a divisão do salário integral por 12 meses de trabalho, e a multiplicação pelo número de meses trabalhados. O valor vem com os descontos obrigatórios, como INSS e Imposto de Renda.
Leia Também:
Segunda parcela
Em caso de parcelamento, o prazo para o pagamento da segunda parte do valor é até 20 de dezembro.
Quem tem direito?
O valor do 13º depende do salário bruto e do tempo trabalhado no ano. Para que um mês seja incluído no cálculo, o trabalhador precisa ter trabalhado pelo menos 15 dias naquele período.
Ou seja, não é necessário ter trabalhado o mês inteiro para que ele entre na conta.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes