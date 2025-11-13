Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ECONOMIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ECONOMIA

Estímulo bilionário: pagamento de 13º salário movimenta R$ 369,4 bilhões

Cerca de 95,3 milhões de brasileiros serão favorecidos no Brasil

Carla Melo

Por Carla Melo

13/11/2025 - 14:53 h
Cerca de 95,3 milhões de brasileiros serão favorecidos
Cerca de 95,3 milhões de brasileiros serão favorecidos -

O benefício do 13º salário, que será pago aos trabalhadores, aposentados e pensionistas, no final do ano, deve injetar cerca de R$ 369,4 bilhões na economia brasileira, aproximadamente 2,9% do Produto Interno Bruto (PIB), até dezembro deste ano.As estimativas são do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese).

Cerca de 95,3 milhões de brasileiros serão favorecidos com o rendimento adicional, em média, de R$ 3.512,00. Entre eles, estão:

Tudo sobre Economia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.
  • Trabalhadores formais (CLT ou servidores públicos): 58 milhões
  • Empregados domésticos com carteira assinada: 1,47 milhão
  • Aposentados e pensionistas do INSS: 35,76 milhões
  • Aposentados e pensionistas da União: 915 mil

Para o cálculo do pagamento do 13º salário em 2025, foram reunidos dados da Relação Anual de Informações Sociais (Rais) e do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged), ambos do Ministério do Trabalho e Emprego.

Leia Também:

Golpe do falso boleto cresce no país: saiba como se proteger
Vale-refeição tem nova regra importante e impacto de R$ 8 bilhões por ano
Home office com salário em dólar; saiba como ganhar muito sem sair de casa

Também foram consideradas informações da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad), realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), da Previdência Social e da Secretaria do Tesouro Nacional (STN).

13º salário

Neste ano, a primeira parcela deve ser paga até o dia 30 de novembro. Como a data cai em um domingo, os empregadores têm até 28 de novembro para efetuar o pagamento.

Já a segunda parcela, quando são aplicados os descontos de INSS e Imposto de Renda, deve ser paga até o dia 20 de dezembro.

O valor do 13º é calculado com base na remuneração integral do trabalhador dividida por 12 meses. Cada mês trabalhado equivale a 1/12 do salário.

Ou seja, quem trabalhou o ano inteiro recebe o valor total do salário como 13º. Já quem trabalhou por um período menor recebe o valor proporcional aos meses trabalhados.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

13º salário aposentados Economia brasileira INSS pagamento trabalhadores

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Cerca de 95,3 milhões de brasileiros serão favorecidos
Play

Da fazenda à xícara, Igaraçu revela segredo por trás dos cafés especiais

Cerca de 95,3 milhões de brasileiros serão favorecidos
Play

SuperBahia tem expectativa de movimentar R$ 650 milhões

Cerca de 95,3 milhões de brasileiros serão favorecidos
Play

Mineração: Bahia sediará evento histórico que contará com pregão da Bolsa de Toronto

Cerca de 95,3 milhões de brasileiros serão favorecidos
Play

Megan, a "filha digital" da Bahia que revoluciona a segurança com IA

x