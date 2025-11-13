Estímulo bilionário: pagamento de 13º salário movimenta R$ 369,4 bilhões

Cerca de 95,3 milhões de brasileiros serão favorecidos - Foto: Marcello Casal Jr | Agência Brasil

O benefício do 13º salário, que será pago aos trabalhadores, aposentados e pensionistas, no final do ano, deve injetar cerca de R$ 369,4 bilhões na economia brasileira, aproximadamente 2,9% do Produto Interno Bruto (PIB), até dezembro deste ano.As estimativas são do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese).

Cerca de 95,3 milhões de brasileiros serão favorecidos com o rendimento adicional, em média, de R$ 3.512,00. Entre eles, estão:

Trabalhadores formais (CLT ou servidores públicos): 58 milhões

Empregados domésticos com carteira assinada: 1,47 milhão

Aposentados e pensionistas do INSS: 35,76 milhões

Aposentados e pensionistas da União: 915 mil

Para o cálculo do pagamento do 13º salário em 2025, foram reunidos dados da Relação Anual de Informações Sociais (Rais) e do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged), ambos do Ministério do Trabalho e Emprego.

Também foram consideradas informações da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad), realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), da Previdência Social e da Secretaria do Tesouro Nacional (STN).

Neste ano, a primeira parcela deve ser paga até o dia 30 de novembro. Como a data cai em um domingo, os empregadores têm até 28 de novembro para efetuar o pagamento.

Já a segunda parcela, quando são aplicados os descontos de INSS e Imposto de Renda, deve ser paga até o dia 20 de dezembro.

O valor do 13º é calculado com base na remuneração integral do trabalhador dividida por 12 meses. Cada mês trabalhado equivale a 1/12 do salário.

Ou seja, quem trabalhou o ano inteiro recebe o valor total do salário como 13º. Já quem trabalhou por um período menor recebe o valor proporcional aos meses trabalhados.