Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ECONOMIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ECONOMIA

Vale-refeição tem nova regra importante e impacto de R$ 8 bilhões por ano

Decreto foi assinado pelo presidente Lula

Daniel Genonadio

Por Daniel Genonadio

13/11/2025 - 12:57 h
Transação comercial em maquininha
Transação comercial em maquininha -

O decreto que mudou as novas regras do PAT (Programa de Alimentação do Trabalhador) sobre os cartões de vale-refeição e vale-alimentação tem chamado a atenção dos trabalhadores do Brasil. Mas o que realmente mudou e qual o impacto esperado para a economia?

De acordo com estimativas da secretaria de Reformas Econômicas do ministério da Fazenda, o decreto pode gerar uma economia equivalente a R$ 225 por trabalhador por ano, com potencial de gerar uma economia de R$ 7,9 bilhões ao ano.

Tudo sobre Economia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Home office com salário em dólar; saiba como ganhar muito sem sair de casa
Câmara aprova benefício para policiais e bombeiros aposentados
Cartão de crédito é meio de pagamento preferido na Black Friday

A grande mudança econômica está no teto de 3,6% para a Merchant Discount Rate (MDR), taxa cobrada dos estabelecimentos pelos cartões. Segundo a Fazenda, a aplicação das normas ao auxílio-alimentação deve criar uma economia adicional de R$ 2,7 bilhões.

Anteriormente, sem esse teto de cobrança, bares, mercados e restaurantes se queixavam de taxas de até 6,2%.

O decreto prevê ainda que qualquer maquininha de cartão deverá estar habilitada para receber pagamentos de vale-refeição ou vale-alimentação, diferentemente de hoje, em que as quatro grandes operadoras (VR, Alelo, Ticket, e Pluxee) só operam em rede credenciada, em arranjo fechado. Economia esperada nesse sentido é de R$ 1,6 bilhão.

Imagem ilustrativa da imagem Vale-refeição tem nova regra importante e impacto de R$ 8 bilhões por ano
| Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil

As novas regras também reduziram o prazo que as empresas de benefícios têm para pagar aos comerciantes, que era de até 30 dias para 15 dias.

Em nota, a Ministério da Fazenda apontou que "as medidas buscam aumentar a eficiência, coibir práticas abusivas e estimular a concorrência nesse segmento. Em um ambiente de maior competitividade, a expectativa é que os trabalhadores sejam beneficiados com melhores serviços, inovação, ampliação das opções de estabelecimentos comerciais e redução de custos na prestação dos serviços".

Em até 360 dias, todo cartão deverá funcionar em qualquer maquininha de pagamento.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

concorrência economia MDR PAT Vale-Alimentação vale-refeição

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Transação comercial em maquininha
Play

Da fazenda à xícara, Igaraçu revela segredo por trás dos cafés especiais

Transação comercial em maquininha
Play

SuperBahia tem expectativa de movimentar R$ 650 milhões

Transação comercial em maquininha
Play

Mineração: Bahia sediará evento histórico que contará com pregão da Bolsa de Toronto

Transação comercial em maquininha
Play

Megan, a "filha digital" da Bahia que revoluciona a segurança com IA

x