Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ECONOMIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ECONOMIA

Décimo terceiro: saiba como usar o valor para começar a investir

O prazo para o pagamento da primeira parcela ou da parcela única do 13º salário termina nesta sexta-feira, 28

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

28/11/2025 - 7:42 h
13º salário deve injetar cerca de R$ 369,4 bilhões na economia
13º salário deve injetar cerca de R$ 369,4 bilhões na economia -

O prazo para o pagamento da primeira parcela, ou da parcela única, do 13º salário termina nesta sexta-feira, 28. Com a liberação do benefício, que deve injetar cerca de R$ 369,4 bilhões na economia e alcançar 95,3 milhões de trabalhadores, segundo estimativa do Dieese, muitos brasileiros têm a oportunidade de transformar essa renda extra no pontapé inicial para organizar a vida financeira e começar a investir.

Especialistas apontam que esse é um dos melhores momentos do ano para começar a investir com planejamento e segurança e indicam quatro passos essenciais para quem quer montar sua primeira carteira de investimentos.

Tudo sobre Economia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

1. Organize o orçamento

Antes de investir, é preciso entender para onde o dinheiro está indo. Gastar mais do que se ganha é um problema comum: 39% dos brasileiros ficaram no vermelho no último ano, segundo pesquisa da Planejar. O 13º pode aliviar temporariamente, mas sem ajustes, o desequilíbrio volta, especialmente com despesas de início de ano.

2. Quite dívidas com juros altos

O analista Rômulo Caldeira, em entrevista ao UOL, destaca que investir antes de pagar dívidas caras não faz sentido: empréstimos e cartões cobram de 2% a 9% ao mês, muito acima do rendimento de aplicações tradicionais. Ele orienta a renegociar débitos primeiro, evitando que virem uma bola de neve.

Leia Também:

Policiais civis da Bahia terão novo benefício salarial
Bahia recebe R$ 60 milhões em crédito do BNDES para tecnologia
Black Friday: como escolher eletrodomésticos que economizam energia

3. Monte a reserva de emergência

Após equilibrar o orçamento e quitar dívidas, o próximo passo é formar um colchão financeiro. A planejadora Nayra Sombra, recomenda:

  • CLT: guardar o equivalente a 6 meses de despesas.
  • Autônomos e liberais: reservar 12 meses, devido à renda instável.

A reserva deve ficar em investimentos seguros, líquidos e com baixa volatilidade, como Tesouro Selic, CDBs de grandes bancos e fundos DI simples.

4. Comece a diversificar

Com a base pronta, é hora de ampliar a carteira. Primeiro, identifique seu perfil de risco (conservador, moderado ou arrojado). Depois, espalhe os recursos entre diferentes classes de ativos: renda fixa, fundos imobiliários e de ações, e, futuramente, alternativas como ouro e cripto.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

13º salário dívidas economia investimento Investimentos

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
13º salário deve injetar cerca de R$ 369,4 bilhões na economia
Play

Da fazenda à xícara, Igaraçu revela segredo por trás dos cafés especiais

13º salário deve injetar cerca de R$ 369,4 bilhões na economia
Play

SuperBahia tem expectativa de movimentar R$ 650 milhões

13º salário deve injetar cerca de R$ 369,4 bilhões na economia
Play

Mineração: Bahia sediará evento histórico que contará com pregão da Bolsa de Toronto

13º salário deve injetar cerca de R$ 369,4 bilhões na economia
Play

Megan, a "filha digital" da Bahia que revoluciona a segurança com IA

x