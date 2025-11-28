Décimo terceiro: saiba como usar o valor para começar a investir

13º salário deve injetar cerca de R$ 369,4 bilhões na economia - Foto: Marcelo Casal Jr/Agência Brasil

O prazo para o pagamento da primeira parcela, ou da parcela única, do 13º salário termina nesta sexta-feira, 28. Com a liberação do benefício, que deve injetar cerca de R$ 369,4 bilhões na economia e alcançar 95,3 milhões de trabalhadores, segundo estimativa do Dieese, muitos brasileiros têm a oportunidade de transformar essa renda extra no pontapé inicial para organizar a vida financeira e começar a investir.



Especialistas apontam que esse é um dos melhores momentos do ano para começar a investir com planejamento e segurança e indicam quatro passos essenciais para quem quer montar sua primeira carteira de investimentos.

1. Organize o orçamento

Antes de investir, é preciso entender para onde o dinheiro está indo. Gastar mais do que se ganha é um problema comum: 39% dos brasileiros ficaram no vermelho no último ano, segundo pesquisa da Planejar. O 13º pode aliviar temporariamente, mas sem ajustes, o desequilíbrio volta, especialmente com despesas de início de ano.

2. Quite dívidas com juros altos

O analista Rômulo Caldeira, em entrevista ao UOL, destaca que investir antes de pagar dívidas caras não faz sentido: empréstimos e cartões cobram de 2% a 9% ao mês, muito acima do rendimento de aplicações tradicionais. Ele orienta a renegociar débitos primeiro, evitando que virem uma bola de neve.

3. Monte a reserva de emergência

Após equilibrar o orçamento e quitar dívidas, o próximo passo é formar um colchão financeiro. A planejadora Nayra Sombra, recomenda:

CLT: guardar o equivalente a 6 meses de despesas.

Autônomos e liberais: reservar 12 meses, devido à renda instável.

A reserva deve ficar em investimentos seguros, líquidos e com baixa volatilidade, como Tesouro Selic, CDBs de grandes bancos e fundos DI simples.

4. Comece a diversificar

Com a base pronta, é hora de ampliar a carteira. Primeiro, identifique seu perfil de risco (conservador, moderado ou arrojado). Depois, espalhe os recursos entre diferentes classes de ativos: renda fixa, fundos imobiliários e de ações, e, futuramente, alternativas como ouro e cripto.