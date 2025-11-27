Menu
ECONOMIA

Policiais civis da Bahia terão novo benefício salarial

A PEC foi enviada pela Secretaria de Relações Institucionais e entra em análise na Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA)

Carla Melo

Por Carla Melo

27/11/2025 - 14:56 h
Os benefícios haviam sido retirados pelo governo federal em 2019
-

Uma proposta do Governo do Estado enviada à Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA) prevê a integralidade e a paridade para os policiais civis do estado da Bahia. O benefício garante reajuste salarial dos policiais na ativa e a aposentadoria com base no valor do último salário recebido na ativa.

A Proposta de Emenda à Lei de Previdência da Constituição (PEC) foi enviada pela Secretaria de Relações Institucionais (Serin) tem objetivo de valorizar investigadores, escrivães, delegados e peritos baianos, além também de policiais penais do Estado.

A reunião ocorreu na sede da Serin, localizada no CAB, e contou com a presença do secretário da pasta, Adolpho Loyola. O presidente do Sindpoc, Eustácio Lopes, reforçou a relevância do trabalho realizado pelos policiais civis no combate ao crime organizado e à violência na Bahia e pontuou sobre a necessidade de valorização.

Bahia recebe R$ 60 milhões em crédito do BNDES para tecnologia
Black Friday: como escolher eletrodomésticos que economizam energia
Idosos podem ganhar desconto de até 100% na conta de luz; veja como

"Nossos colegas atuam diariamente na linha de frente, enfrentando desafios imensos. O policial sai para trabalhar e não sabe se irá retornar para casa vivo, se vai voltar para o aconchego do lar, para o carinho da família. Portanto, é fundamental que sejam valorizados".

Os benefícios haviam sido retirados pelo governo federal em 2019, durante a Reforma da Previdência, e entram no leque de garantias a agentes de segurança pública do estado.

"A PEC constata a sensibilidade do governador Jerônimo, que demonstrou, mais uma vez, que está conosco. Essa é uma conquista extremamente importante para a nossa categoria, que agora poderá se aposentar com mais dignidade. A PEC reflete a disposição do governador em manter um diálogo permanente com os policiais civis e os servidores públicos de uma forma geral", continuou

A reunião contou também com a presença das diretoras do Sindpoc, Débora Pereira e Suzivane Andrade, e dos presidentes da Adpeb, Jorge Figueiredo, do Sinppspeb, Reivon Pimentel, do Sindpep, Matheus Bereh, da AEPEB, Jeferson Barlito, e da Asbac, Leonardo Fernandes.

