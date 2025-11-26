Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ECONOMIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ECONOMIA

Idosos podem ganhar desconto de até 100% na conta de luz; veja como

Direito é garantido por iniciativa do Governo Federal

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

26/11/2025 - 16:35 h
Idosos tem direito a descontos na energia elétrica
Idosos tem direito a descontos na energia elétrica -

Idosos no Brasil têm direito a alguns auxílios quando se trata de pagamento de contas. Um dos principais descontos envolve os gastos com energia elétrica.

Algumas pessoas acima de 65 anos podem até receber uma isenção, bastando somente se enquadrar em conceitos predefinidos.

Tudo sobre Economia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O benefício vem por meio da Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE) e a principal iniciativa de descontos é voltada para a conta de luz. A tarifa é uma ação criada para oferecer um valor a ser pago reduzido para famílias de baixa renda.

Os descontos podem chegar a até 100% conforme o consumo mensal de cada família.

A iniciativa do Governo Federal criada em 2002 visa atender os consumidores residenciais que utilizam até 220 kWh. Com isso, garantindo que todos tenham acesso à rede elétrica.

Como idosos conseguem o desconto

Para que os idosos consigam os benefícios da Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE), eles precisam ter 65 anos de idade ou mais além de necessariamente receber o Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Quem mais tem direito a tarifa?

Além dos idosos com 65 anos ou mais de idade e que recebam o Benefício de Prestação Continuada (BPC), outras pessoas podem receber os benefícios da tarifa, sendo elas:

  • Famílias inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) com renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa (inclusive as Famílias indígenas ou quilombolas), independente de possuir ou não o benefício do Bolsa Família;
  • Famílias inscritas no CadÚnico com renda familiar mensal de até três salários-mínimos, que tenham membro familiar com doença ou patologia a qual necessite do uso continuado de aparelhos ou equipamentos elétricos vitais.

Vale ressaltar que cada família tem direito ao benefício da TSEE em somente uma unidade consumidora.

Leia Também:

Lula diz que Brasil deu lição de democracia com prisão de Bolsonaro
Mudança no Imposto de Renda: saiba quando a nova regra começa a valer
Black Friday 2025: saiba quais são os melhores horários para comprar
Primeiro túnel submerso do Brasil vai ligar cidades do litoral em 5 minutos

Como solicitar a tarifa?

Para solicitar o auxílio da Tarifa Social de Energia Elétrica é preciso ir para uma das unidades Centros de Referência em Assistência Social (Cras), realizar a inscrição e pedir o desconto.

Para isso é necessário que o aplicante leve os seguintes documentos:

  • CPFs de todos os moradores da casa;
  • um documento com foto do responsável pela família;
  • comprovante de endereço.

Vale ressaltar que, para famílias participantes do Cadastro Único, o desconto será concedido automaticamente, sem que haja a necessidade de procurar a distribuidora de energia ou qualquer outra instituição.

Veja o valor do desconto

O abatimento oferecido pela tarifa varia de acordo com a faixa de consumo da residência.

  • faixa 1 (desconto de 65%) — famílias que se enquadram na subclasse baixa renda e com consumo de até 30 kWh;
  • faixa 2 (desconto de 40%) — residências cujo consumo seja de 31 kWh até 100 kWh mês;
  • faixa 3 (desconto de 10%) — quem tem o consumo de 101 kWh a 220 kWh mensais.

Já para quilombolas e indígenas, há outras condições dependendo da faixa de consumo:

  • até 50 kWh mês — desconto de 100%;
  • de 51 kWh a 100 kWh mês — desconto de 40%;
  • 101 kWh a 220 kWh mês — desconto de 10%.

Para todos os tipos de consumidores, acima de 220 kWh não há descontos.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Auxílio Benefício idosos tarifa social de energia elétrica tsee

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Idosos tem direito a descontos na energia elétrica
Play

Da fazenda à xícara, Igaraçu revela segredo por trás dos cafés especiais

Idosos tem direito a descontos na energia elétrica
Play

SuperBahia tem expectativa de movimentar R$ 650 milhões

Idosos tem direito a descontos na energia elétrica
Play

Mineração: Bahia sediará evento histórico que contará com pregão da Bolsa de Toronto

Idosos tem direito a descontos na energia elétrica
Play

Megan, a "filha digital" da Bahia que revoluciona a segurança com IA

x