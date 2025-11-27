Bahia recebe R$ 60 milhões em crédito do BNDES para tecnologia

Parque Tecnologico da Bahia - Foto: Divulgação Parque Tecnologico da Bahia

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou R$ 60 milhões para a Bahia na linha de crédito BNDES Mais Inovação – Difusão Tecnológica, voltada para a indústria 4.0. Este financiamento apoia projetos de aquisição de máquinas e equipamentos com tecnologia 4.0.

Segundo informações do banco, do total de recursos destinados ao estado, 73% foram para micro, pequenas e médias empresas (MPMEs). As condições financeiras da linha, que apresenta taxa de financiamento a partir de 7,5% ao ano, estarão disponíveis até 31 de dezembro deste ano. Empresas interessadas devem buscar os bancos com os quais mantêm relacionamento.

Tudo sobre Economia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Nacionalmente, o BNDES aprovou R$ 2,7 bilhões nesta linha desde o seu anúncio no final de agosto, e registrou R$ 5 bilhões em pedidos de crédito. Do total aprovado no país, 50% dos recursos foram direcionados a MPMEs.

O presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, informou que a ação impulsiona a modernização da indústria com a incorporação de tecnologias como robótica, inteligência artificial e computação na nuvem, alinhadas à política industrial da Nova Indústria Brasil. O objetivo é aprimorar a produtividade das empresas, expandir a produção e ampliar mercados.

“O BNDES está impulsionando a modernização da indústria brasileira, com estímulo à incorporação de tecnologias em robótica, inteligência artificial e computação na nuvem, entre outras, como parte do eixo de inovação e digitalização da Nova Indústria Brasil, a política industrial do governo do presidente Lula. A finalidade é melhorar a produtividade das empresas, expandir a produção e ampliar mercados”, explica Mercadante.

Um exemplo na Bahia é a Pedreira Top Britas, que usou o crédito para adquirir equipamentos com automação e tecnologia embarcada. O diretor da empresa, Hugo Colombi, relatou que a modernização elevou produtividade, qualidade e segurança da operação.

“A automação integra tarefas manuais, como controle de velocidade e carga, permitindo o monitoramento do desempenho das máquinas em tempo real. Além disso, o novo maquinário reduziu o consumo de combustível e os desperdícios, promovendo ganhos operacionais e sustentabilidade”, disse.

O diretor de desenvolvimento produtivo, inovação e comércio exterior do BNDES, José Luís Gordon, destacou que a política industrial do governo federal prioriza a modernização e digitalização do setor empresarial, visando uma indústria mais inovadora, digital e produtiva, com foco em máquinas e equipamentos nacionais.

De 2023 até outubro deste ano, o BNDES aprovou para a Bahia R$ 217 milhões em crédito para inovação. O volume é superior ao aprovado entre 2019 e 2022, que foi de R$ 35 milhões.