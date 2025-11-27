RECURSOS
Bahia recebe R$ 60 milhões em crédito do BNDES para tecnologia
Empresas interessadas devem buscar os bancos com os quais mantêm relacionamento
Por Jair Mendonça Jr
O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou R$ 60 milhões para a Bahia na linha de crédito BNDES Mais Inovação – Difusão Tecnológica, voltada para a indústria 4.0. Este financiamento apoia projetos de aquisição de máquinas e equipamentos com tecnologia 4.0.
Leia Também:
Segundo informações do banco, do total de recursos destinados ao estado, 73% foram para micro, pequenas e médias empresas (MPMEs). As condições financeiras da linha, que apresenta taxa de financiamento a partir de 7,5% ao ano, estarão disponíveis até 31 de dezembro deste ano. Empresas interessadas devem buscar os bancos com os quais mantêm relacionamento.
Nacionalmente, o BNDES aprovou R$ 2,7 bilhões nesta linha desde o seu anúncio no final de agosto, e registrou R$ 5 bilhões em pedidos de crédito. Do total aprovado no país, 50% dos recursos foram direcionados a MPMEs.
O presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, informou que a ação impulsiona a modernização da indústria com a incorporação de tecnologias como robótica, inteligência artificial e computação na nuvem, alinhadas à política industrial da Nova Indústria Brasil. O objetivo é aprimorar a produtividade das empresas, expandir a produção e ampliar mercados.
“O BNDES está impulsionando a modernização da indústria brasileira, com estímulo à incorporação de tecnologias em robótica, inteligência artificial e computação na nuvem, entre outras, como parte do eixo de inovação e digitalização da Nova Indústria Brasil, a política industrial do governo do presidente Lula. A finalidade é melhorar a produtividade das empresas, expandir a produção e ampliar mercados”, explica Mercadante.
Um exemplo na Bahia é a Pedreira Top Britas, que usou o crédito para adquirir equipamentos com automação e tecnologia embarcada. O diretor da empresa, Hugo Colombi, relatou que a modernização elevou produtividade, qualidade e segurança da operação.
“A automação integra tarefas manuais, como controle de velocidade e carga, permitindo o monitoramento do desempenho das máquinas em tempo real. Além disso, o novo maquinário reduziu o consumo de combustível e os desperdícios, promovendo ganhos operacionais e sustentabilidade”, disse.
O diretor de desenvolvimento produtivo, inovação e comércio exterior do BNDES, José Luís Gordon, destacou que a política industrial do governo federal prioriza a modernização e digitalização do setor empresarial, visando uma indústria mais inovadora, digital e produtiva, com foco em máquinas e equipamentos nacionais.
De 2023 até outubro deste ano, o BNDES aprovou para a Bahia R$ 217 milhões em crédito para inovação. O volume é superior ao aprovado entre 2019 e 2022, que foi de R$ 35 milhões.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes