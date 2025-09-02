Menu
HOME > BAHIA
BAHIA

Rodoviária da Chapada Diamantina, na Bahia, já tem data para construção

Investimento será de quase R$ 11 milhões

Daniel Genonadio

Por Daniel Genonadio

02/09/2025 - 14:26 h
Terminal Turístico e Rodoviário da Chapada Diamantina
O Terminal Turístico e Rodoviário da Chapada Diamantina, na Bahia, deu um grande passo para nesta terça-feira, 2, quando o governador Jerônimo Rodrigues assinou a ordem de serviço para a construção.

Com investimento de R$ 10,7 milhões o novo terminal contempla diretamente 20 municípios da região (veja abaixo). A expectativa é de que as obras tenham início nos próximos meses, com prazo de execução previsto de 270 dias.

“A Chapada Diamantina é um dos destinos mais visitados, e essa obra vai fortalecer ainda mais o turismo sustentável na região. Estamos unindo infraestrutura, desenvolvimento e preservação”, destacou o governador Jerônimo Rodrigues durante o evento.

O projeto apresentado durante o evento é resultado de um convênio entre o Ministério do Turismo (MTur), a Caixa Econômica Federal e a Secretaria de Turismo da Bahia (Setur-BA), em parceria com a Secretaria de Infraestrutura (Seinfra).

“Eu digo sempre que o projeto é fundamental para que a obra aconteça. Normalmente nós temos no Senado recursos, que às vezes aparecem, e não tem o projeto pronto para a obra”, acrescentou o senador Otto Alencar.

A iniciativa também deve fomentar a geração de emprego e renda, valorizando a cadeia produtiva do turismo em toda a região da Chapada.

“Essa é uma obra com função turística e logística. Vai conectar melhor os municípios e ajudar a desenvolver economicamente essa região tão importante para o turismo da Bahia”, afirmou o secretário de Infraestrutura, Sérgio Brito.

Terminal Turístico e Rodoviário da Chapada Diamantina
Terminal Turístico e Rodoviário da Chapada Diamantina | Foto: Divulgação / Seinfra

O terminal será uma porta de entrada estruturada para visitantes brasileiros e estrangeiros, facilitando o acesso a atrativos naturais como o Parque Nacional da Chapada Diamantina, cachoeiras, grutas, trilhas e comunidades tradicionais. Com essa infraestrutura, o estado espera elevar o padrão de recepção turística na região.

“O turismo é uma atividade transversal. Ele necessita que as três esferas de poder atuem em conjunto. E a realização desse projeto do Terminal turístico e Rodoviário da Chapada Diamantina é exatamente isso”, declarou o secretário de Turismo, Maurício Bacelar.

Municípios impactados

  • Abaíra
  • Boninal
  • Ibitiara
  • Novo Horizonte
  • Seabra
  • Souto Soares
  • Marcionílio Souza
  • Piatã
  • Lajedinho
  • Utinga
  • Iaçu
  • Boa Vista do Tupim
  • Nova Redenção
  • Lençóis
  • Andaraí
  • Palmeiras
  • Iraquara
  • Bonito
  • Mucugê
  • Itaetê

x