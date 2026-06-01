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VAI PARAR!!

Rodoviários aprovam indicativo de greve na Bahia

Categoria diz não ter tido solicitações atendidas

Andrêzza Moura
Por
Categoria acredita que negociação com patronato pode impedir paralisação
Categoria acredita que negociação com patronato pode impedir paralisação - Foto: Reprodução Blog do Marcelo

Representantes do Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários de Vitória da Conquista, (Sintravc), no sudoeste da Bahia, emitiu, nesta segunda-feira, 1º de junho, um comunicado oficial informando que a categoria aprovou o indicativo de greve.

Os rodoviários tomaram a medida durante uma Assembleia Geral realizada, no último dia 22 de maio. Segundo informações do sindicato, os trabalhadores decidiram pelo indicativo de paralisação depois de não terem as solicitações atendidas pelas empresas que administram o transporte público no município.

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Ainda conforme os representantes da categoria, tanto o patronato quanto a população já foram informados oficialmente sobre a decisão.

Caso a paralisação seja confirmada, o prazo legal de 72 horas de antecedência - de acordo o que determina a legislação nacional de greve (Lei nº 7.783/89), será respeitada. A manutenção obrigatória de uma frota mínima circulando para atender a população também será mantida.

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Enquanto não chegam ao acordo, diretoria do sindicato afirma que estar aberta a diálogo e à negociação. As informações do Blog do Marcelo.

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