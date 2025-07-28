Saiba quem são as vítimas do acidente com ônibus do cantor Netto Brito

Vítimas do acidente que aconteceu na BA-046 - Foto: Reprodução | Redes Sociais

As vítimas do acidente de ônibus que aconteceu na BA-046, em Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo Baiano, foram identificadas. Dentro do veículo estavam integrantes da banda do cantor Netto Brito que se deslocava em direção ao município de Salinas da Margarida, onde se apresentaria como parte da programação de aniversário da cidade.

Segundo testemunhas , um dos veículos teria invadido a contramão, o que pode ter causado a colisão frontal entre o ônibus e o carro de passeio. Apesar disso, a motivação ainda está sendo apurada pelas autoridades.



Entre os mortos estão Robson Carvalho Galvão de Jesus, de 33 anos (estava no carro), Carlos Antônio Souza Ramos, de 42 (operador de som da banda), Leila Lima Santos, que não teve a idade revelada (estava no carro). O motorista do ônibus, que seria Gerson Santos Santana, de 41 anos, sobreviveu ao acidente.

Equipes da Polícia Rodoviária Estadual, SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), Corpo de Bombeiros Militar e Polícia Militar da Bahia foram acionadas e prestaram atendimento no local do acidente. A via precisou ser parcialmente interditada para os trabalhos de resgate e remoção dos veículos.

Em nota, a Polícia Civil informou que o acidente está sendo investigado pela 1ª Delegacia Territorial (DT/Santo António de Jesus) cujas vítimas são Robson Carvalho Galvão de Jesus, de 33, Carlos Antônio Souza Ramos, de 42 e Leila Lima Santos, de idade ainda desconhecida.

Ainda segundo a Civil, um veículo colidiu contra um transporte coletivo que transportava uma banda. Guias de pericia e necropsia foram expedidas. Oitivas são realizadas na unidade policial para apurar as causas do acidente.

Saiba quem é Netto Brito

Natural do município de Irará, Netto Brito tem 19 anos e viu sua vida mudar de uns tempos para cá: ele saiu de uma realidade simples e se tornou destaque nos palcos do Brasil. No São João do ano passado, o cantor encarou uma maratona que, no final de junho, contabilizou 45 shows. A carreira do jovem começou em setembro de 2023.

Netto Brito é visto como a revelação da nova safra de cantores da Bahia. Com um timbre inconfundível e o romantismo que arrebata corações, o cantor tem se consolidado no cenário musical cantando arrocha e sofrência.

“É um sonho se tornando realidade. Estou muito grato por tudo o que estou vivendo. Sempre quis que a música fosse central na minha vida e agora estou vivendo intensamente cada momento. Só tenho a agradecer: a Deus, a minha família, que sempre me incentivou e ao público, que abraçou aquilo que faço com tanto carinho”, diz o artista.