Saiba quem são os líderes do tráfico na Bahia presos em SP e RJ | A TARDE

Duas das principais lideranças de um grupo criminoso da Bahia foram capturadas na manhã desta sexta-feira, 27, durante a operação Ancorar, nos estados do Rio de Janeiro e São Paulo.

De acordo com informações obtidas pelo Portal A TARDE, os alvos, chefe da facção Bonde do Maluco (BDM), João Ricardo Cardoso, o Rick ou R7, e o 02, Kaic Cardoso Oliveira, conhecido como "Kaká", foram lozalizados logo nas primeiras horas do dia.

O primeiro, Rick, estava na região do Muzema, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. O território é comandado por uma milícia carioca. No entanto, não há informações se existe alguma ligação entre a facção baiana e milicianos do Rio. Já Kaká, foi localizado e preso na cidade de Santana da Parnaíba, em São Paulo. Ambos tinham madados de prisão e eram considerados foragidos da Justiça.

“O chefe do grupo foi alcançado no Rio de Janeiro e o '02' foi preso na cidade de Santana da Parnaíba, em São Paulo”, explicou o diretor do Denarc, delegado José Alves Bezerra. Os criminosos foram encaminhados para unidades da Polícia Civil em SP e RJ e posteriormente serão recambiados para a Bahia.

A Operação Ancorar é liderada por unidades da Polícia Civil dos estados da Bahia, Pernambuco, São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Maranhão e visa combater o tráfico de drogas e homicídios.

Da Bahia, o Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc), Departamento de Inteligência Policial (DIP) e o Departamento de Polícia do Interior (Depin) da Bahia participam das ações que continuam.





Ascom PC