Salvador realiza mutirão de cirurgias para 80 pacientes

A unidade oferece serviços ambulatoriais e hospitalares totalmente regulados - Foto: Divulgação

O Hospital Ortopédico do Estado, que é administrado pelo Einstein, vai fazer mutirões de cirurgias no próximo domingo, 18, para ajudar a reduzir as filas de espera para procedimentos complexos no joelho na Bahia. Na primeira etapa, 80 pacientes adultos serão atendidos.

Serão 22 cirurgiões trabalhando nessa ação, além de uma equipe que inclui enfermeiros, anestesistas, técnicos, auxiliares de enfermagem e fisioterapeutas.

A maioria dos pacientes foi selecionada a partir da fila de regulação e tem problemas como lesões ligamentares ou de menisco. As cirurgias acontecerão em 13 salas ao mesmo tempo e cada uma vai durar cerca de quatro horas. Isso porque muitas das operações vão envolver a substituição da articulação do joelho por uma prótese, o que torna o procedimento mais complexo.

“Serão cirurgias de altíssima complexidade, com uso de materiais especiais e tecnologia de última geração. O objetivo é devolver qualidade de vida para esses pacientes”, diz Roger Monteiro, diretor médico do Hospital Ortopédico do Estado.

Em 150 dias de funcionamento, a unidade já realizou 1.921 cirurgias e 29.156 atendimentos. Os mutirões visam atender a uma grande demanda reprimida para cirurgias de joelho.

A equipe de ortopedia do Einstein, que coordena com o Hospital Ortopédico do Estado e aplica as mesmas práticas e protocolos da unidade privada de São Paulo, convidou especialistas do Brasil e do exterior para participar dos mutirões.

“Existe, hoje, um elevado número de pacientes que necessitam dessas cirurgias. Portanto, vale destacarmos a importância dessa iniciativa, a dedicação das equipes e a vinda desses médicos, aprimorando cada vez mais o trabalho do Hospital Ortopédico do Estado e levando assistência de qualidade para quem mais precisa”, explica Roger.

Vale ressaltar que os especialistas convocados vão ajudar nas cirurgias e também treinar a equipe local. Eles darão aulas sobre a especialidade para residentes e profissionais convidados, oferecendo uma oportunidade para troca de experiências e aprendizado técnico-científico.

Na semana seguinte, no dia 24 de agosto, o mutirão será voltado para cirurgias pediátricas. Durante o período, a expectativa é atender 30 crianças, que poderão voltar para casa no mesmo dia. A maioria dos casos envolve alongamento de tendão e retirada de cistos.

Sobre o Hospital Ortopédico do Estado

Inaugurado em 4 de março de 2024, o Hospital Ortopédico do Estado é uma unidade do Governo da Bahia gerida pelo Einstein. Localizado no bairro do Cabula, em Salvador, o hospital é o maior especializado em Ortopedia e Traumatologia do Brasil.

A unidade oferece serviços ambulatoriais e hospitalares totalmente regulados. Para situações de urgência e emergência, os serviços são referenciados pela Central Estadual de Regulação, enquanto casos eletivos são geridos pelo Sistema de Regulação Ambulatorial.

Com 212 leitos, o hospital está equipado com tecnologia avançada para diagnóstico, tratamento e reabilitação nas áreas de traumatologia, ortopedia e medicina esportiva. Possui 13 salas cirúrgicas, além de ressonância magnética, tomografia, ultrassom, raio-X e uma piscina aquecida para fisioterapia aquática.

Este é o primeiro hospital administrado pelo Einstein na região Nordeste. Fundado em 1955, o Einstein é uma organização sem fins lucrativos dedicada à saúde, ensino, pesquisa, inovação e responsabilidade social, e trabalha para melhorar a equidade na saúde no Brasil.