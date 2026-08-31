Salvador recebe 1º Congresso de Anestesiologia da Bahia em setembro

Salvador recebe, entre os dias 18 e 20 de setembro, o 1º Congresso de Anestesiologia da Bahia, encontro que reunirá anestesiologistas, residentes, estudantes e especialistas para três dias de atualização científica, atividades práticas e troca de experiências.

Promovido pela Sociedade de Anestesiologia do Estado da Bahia (SAEB), o evento será realizado no Hotel Deville Prime, em Itapuã. As inscrições já estão abertas.

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Com o conceito “A ciência que orienta. As conexões que fortalecem”, o encontro pretende unir atualização científica, aperfeiçoamento e integração profissional, inaugurando uma nova etapa na trajetória da anestesiologia baiana.

De acordo com a organização, a iniciativa sucede 35 edições da Jornada Baiana de Anestesiologia (JORBA) e amplia uma história construída ao longo de décadas, incorporando novos espaços de discussão, formação prática, produção científica e integração entre diferentes gerações de profissionais.

“Este evento nasce de uma trajetória sólida e, ao mesmo tempo, com os olhos voltados para o futuro. A anestesiologia evolui rapidamente, com novas tecnologias, técnicas e evidências científicas, e acompanhar esse movimento é fundamental para oferecermos uma assistência cada vez mais segura e qualificada aos pacientes”, afirma o presidente da SAEB, Sammer Victor Almeida.

Ciência e prática

A programação inclui palestras, mesas-redondas e sessões conduzidas por especialistas da anestesiologia, além de atividades pré-congresso voltadas à formação prática.

Estão previstos o Curso de Bloqueios Regionais, o curso de ECO Transesofágico para a prática em UTI e Anestesia, promovido pela SAEB em parceria com a Maximus, além do Encontro Estudantil. As vagas para essas atividades são limitadas.

Os temas refletem uma especialidade cada vez mais ampla e tecnológica. Embora a anestesiologia ainda seja frequentemente associada apenas à administração da anestesia durante uma cirurgia, o anestesiologista participa de diferentes etapas do cuidado ao paciente, incluindo avaliação pré-operatória, monitorização durante procedimentos, controle da dor, manejo de situações críticas e acompanhamento da recuperação.

Foto: Valter Andrade

Para a diretora científica da SAEB, Daniela Oliveira, aproximar as evidências científicas da realidade enfrentada diariamente pelos profissionais é um dos objetivos centrais da programação.

“Não queremos apenas discutir o que há de novo, mas aproximar ciência e prática. Quando promovemos atualização de qualidade e treinamento, esse conhecimento se transforma em decisões clínicas mais precisas e, consequentemente, em maior segurança para o paciente”, destaca.

Formação e integração

A participação de residentes e estudantes também terá espaço de destaque. O Encontro Estudantil, que está na sua terceira edição, aproxima quem ainda está na formação acadêmica de profissionais experientes, estimulando o interesse pela especialidade, pela produção científica e pela educação médica continuada.

“O conhecimento precisa circular entre as gerações. Queremos estimular quem está chegando, fortalecer quem já atua na área e criar oportunidades reais de troca. Um congresso estadual também contribui para aproximar profissionais da capital e do interior e valorizar a anestesiologia que é produzida na Bahia”, acrescenta Sammer Victor Almeida.

Além da programação científica, o congresso contará com momentos destinados à convivência e ao networking. Para Daniela Oliveira, encontros presenciais continuam tendo papel relevante mesmo em uma época de amplo acesso à informação.

“A ciência avança pelo estudo, mas também pela discussão, pela troca de experiências e pela construção coletiva. Reunir profissionais, residentes e estudantes com diferentes vivências amplia o aprendizado e fortalece conexões que permanecem depois do congresso”, afirma.

Inscrições abertas

O primeiro lote de inscrições pelo site www.saeb.org.br/eventos/congresso segue até 31 de agosto. A partir de 1º de setembro, começa o segundo lote, que permanece disponível até a realização do evento.

Os interessados também podem se inscrever nos cursos pré-congresso, que possuem número limitado de vagas.

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