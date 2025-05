Salvador sedia posse da FENAJU em cerimônia na histórica ACB

Posse da nova diretoria da FENAJU para biênio 2025-2026 - Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE

A mais antiga entidade do Brasil, aAssociação Comercial da Bahia (ACB), no bairro do Comércio, em Salvador, abriu as portas na noite desta quarta-feira, 23, para a posse da diretoria da Federação das Juntas Comerciais (FENAJU), no biênio 2025-2026.

Eleita por aclamação, em março deste ano, a presidente Gregória Benário, da Paraíba, demonstrou otimismo ao falar sobre o potencial da Bahia.

“É uma imensa alegria estarmos na Associação Comercial, uma das mais antigas, se não é que é a mais antiga do país, mostrando que a Bahia, o Nordeste, tem um potencial gigantesco em desenvolvimento econômico”, disse Benário.

Presidente da Fenaju, Gregória Benário | Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE

Além de ser sede da cerimônia solene, a Bahia também ocupa uma cadeira na nova mesa diretora da FENAJU. O espaço é dominado por também por outra mulher, Marise Chastinet, que assume a vice-presidência regional da instituição.

Em entrevista ao A TARDE, a também presidente da Junta Comercial do Estado da Bahia (Juceb) explicou o que motivou a escolha do estado para sediar a posse dos diretores da federação.

“A Junta Comercial do Estado da Bahia (Juceb) tem evoluído bastante. Essa evolução fez com que os outros estados percebessem e resolvessem fazer a posse da nova diretoria da FENAJU aqui na Bahia”, contou Chastinet.

O destaque positivo do estado atribui-se ainda às inovações promovidas pela Juceb baiana visando proporcionar a desburocratização para abertura de empresas.

“Lançamos agora a inteligência artificial, lançamos solicitações de certidões por WhatsApp, lançamos o painel empresarial. Estamos lançando agora um BI que vai dar suporte ao empresário, como se fosse um coach. Então, são projetos inovadores. As Juntas Comerciais deixaram de ser órgãos cartoriais e se reinventaram, tudo em função da simplificação e segurança jurídica ao empresariado baiano”, explicou a presidente do órgão no estado.

Vice-presidente da FENAJU Nordeste e presidente da Juceb Bahia | Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE

O evento, que reuniu os presidentes das juntas comerciais do Brasil, contou também com a presença da empresária Isabela Suarez, que na ocasião, estava como vice-presidente da ACB. Ao A TARDE, ela falou sobre a importância da cerimônia.

“Uma demonstração de fortalecimento de laços entre a Associação Comercial da Bahia e a Junta Comercial do Estado fortalecendo cada vez mais a necessidade da gente criar um ambiente de negócios convidativo, estável, para todos aqueles que querem empreender”, afirmou.

Já sobre a escolha da FENAJU pela Bahia para o ato solene, a empresária elencou a Juceb como principal catalisadora da evolução do desenvolvimento de negócios no estado.

“Certamente, a escolha da FENAJU pela Bahia para dar posse à diretoria do próximo ano, se dá muito em função do trabalho que vem sendo desempenhado pela Junta Comercial do Estado, que vem se modernizando, agilizando cada vez mais os seus serviços e definitivamente impactando muito positivamente no ambiente de negócios e fazendo a diferença na vida de todos aqueles que querem empreender”, acrescentou.

Vice-presidente da ACB, Isabela Suarez | Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE

Enquanto o vice-presidente da Federação, Sérgio Romany, diz ser “abençoado” por ser empossado para o novo biênio no estado e falou sobre a trajetória à frente da entidade.

“Estou voltando para esse templo, de 1816, essa relíquia que vocês têm aqui em Salvador. Então, é com grande alegria que nós hoje estamos tomando posse para trabalhar pelo bem do Brasil. A gente quer ver o progresso do país, para o ambiente de negócio, gerar emprego, gerar renda. [...]. No dia em que eu partir, eu quero ter a consciência tranquila de que eu cumpri o meu dever”, concluiu.

Vice-presidente da Federação, Sérgio Romany | Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE

Inteligência Artificial nas Juntas Comerciais

Com a evolução da tecnologia, as inteligências artificiais (IA) também adentraram ao universo das Juntas Comerciais. O imediatismo para a abertura e análise de uma nova empresa no país passa pelo uso das novas ferramentas digitais.

Antes da cerimônia de posse, a titular da FENAJU explicou como são utilizados as IAs nos órgãos.

"Hoje, tem juntas que em 30 minutos, se tem a inscrição e a análise de um processo e isso a gente utiliza a tecnologia. Já utilizamos a inteligência artificial, não só para este sentido. Em Pernambuco, já utilizou a inteligência artificial para auxiliar na análise dos recursos. Então, a gente não fala da inteligência apenas para a abertura, mas para auxiliar o servidor público na atuação", ressaltou Gregória Benário.

Mulheres no Poder

Dos dez membros eleitos para a nova diretoria da FENAJU, quatro deles são mulheres, sendo uma eleita como presidente da entidade: Gregória Benário. O feito foi comemorado na noite desta quarta-feira, 23, na ACB, pela Diretora Administrativa e Financeira da federação, Alzenir Porto.

“Somos nós que estamos modificando o ambiente que era tão fechado, com tanta burocracia. [...]. As mulheres têm um olhar generoso, um olhar de proteção”, declarou Alzenir.

Saiba quem compõe a Mesa Diretora da FENAJU

Gregória Benário | Presidente

Sérgio Romay | Vice-presidente

Fernando Baldissera | Secretário-Geral

Alzenir Porto | Diretora Administrativa e Financeira

Euclides Siqueira | Diretor Institucional

Presidências Regionais

Nayara Honorato | Vice-presidente Norte

Marise Chastinet | Vice-presidente Nordeste

Nivaldo Rocha | Vice-presidente Centro-Oeste

Paulo Menegueli | Vice-presidente Sudeste

Marcos Rigoni de Mello | Vice-presidente Sul