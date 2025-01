Salvador: suspeito de perseguir mulher e mostrar partes íntimas é preso

Segundo a Polícia Civil (PC), o crime aconteceu em via pública, na Rua Coqueiros da Piedade - Foto: Ascom-PC/Haeckel Dias

Um homem foi preso após perseguir uma mulher e mostrar as partes íntimas para ela. A situação ocorreu no bairro dos Barris, no Centro de Salvador, nesta quinta-feira, 9

Segundo a Polícia Civil, o crime aconteceu em via pública, na Rua Coqueiros da Piedade. O preso foi flagrado por policiais militares depois que a vítima conseguiu pedir ajuda.

O homem, que não teve o nome divulgado, foi encaminhado para a Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam/Casa da Mulher Brasileira), onde o caso foi registrado. .

A vítima esteve na unidade policial e prestou depoimento. O caso segue sob apuração.