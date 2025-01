Brasileiro desaparece durante viagem de carro pela Argentina

- Foto: Arquivo pessoal

Um brasileiro de 37 anos está desaparecido desde a última quarta-feira, 8, durante viagem de carro que fazia pela Argentina. Felippe Almeida Marques mora em São Paulo e começou sua viagem no dia 18 de dezembro do ano passado por Foz do Iguaçu (PR). Depois, seguiu para cidades do Chile e Argentina, onde ficaria ao menos até segunda-feira, 13.

No entanto, segundo o irmão Pitágoras Marques, o último contato com a família foi feito na cidade de Mendoza, onde ele disse que iria para a cidade de Santa Fé, também na Argentina. O irmão afirma que desde as 18h de quarta, a família não consegue contato com Felippe e as mensagens por aplicativos de mensagem não são entregues.

Ainda conforme o irmão, como trabalham juntos, ele conseguiu acesso às mensagens de Felipe pelo WhatsApp Web que estava aberto no computador. Com isso, ele conseguiu o contato de Ricardo, que relatou que Felippe tinha ido embora. Pitágoras enviou as conversas do irmão com o argentino para a polícia, além de informações sobre a viagem.

Leia também:

>> Suspeito de matar ex-companheira em MG é preso ao se esconder na Bahia

>> Diretor do BBB 25 dispara contra Gracyanne e os 40 ovos por dia

>> Traficante é morto após trocar tiros com a Rondesp em Boca da Mata

Ainda conforme Pitágoras, ele entrou em contato com a empresa do cartão de crédito que Felippe está usando e foi informado sobre movimentações bancárias nos últimos dias. Duas horas depois do último contato em Mendoza, houve uma compra na cidade argentina de Godoy Cruz.

A família segue sem mais notícias. Até o momento, o Itamaraty não se posicionou.