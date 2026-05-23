Salvador terá centro de distruição da Amazon com operação de 24 horas

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A Amazon inaugurará um novo centro de distribuição em Salvador na próxima segunda-feira, 25, ampliando significativamente a sua operação logística na região Nordeste dp Brasil.

Segundo informações divulgadas pelo portal Alô Alô Bahia, a nova unidade permitirá entregas muito mais rápidas para os consumidores de diversas regiões do estado, com a previsão de envio de pedidos em poucas horas após a confirmação da compra.

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Estrutura moderna e operação 24 horas

O novo centro de distribuição contará com uma área de 30 mil metros quadrados, funcionamento ininterrupto (24 horas) e capacidade técnica para processar até 100 mil pacotes por dia. Toda a operação e a estrutura foram desenvolvidas em parceria estratégica com a DHL Supply Chain.

De acordo com a gigante do e-commerce, a expansão representa um avanço crucial para melhorar a eficiência logística em território baiano, além de reduzir drasticamente os prazos de frete.

Evento detalhará expansão no Nordeste

Durante a cerimônia de inauguração, executivos da Amazon e da DHL apresentarão dados detalhados sobre os investimentos da companhia na região.

Entre os temas previstos para o encontro estão a aplicação de inovação tecnológica na cadeia de suprimentos, as metas para a geração de empregos locais e os impactos socioeconômicos positivos da operação na capital baiana. A localização exata do complexo e outros detalhes operacionais serão divulgados oficialmente na próxima semana.