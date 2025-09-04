Samuel e Mateus: mãe faz triste desabafo após morte dos filhos

Mãe da dupla de arrocha, , Jeane de Jesus Santos - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A mãe da dupla de arrocha Samuel e Mateus, que morreu em um acidente, fez um desabafo nas redes sociais sobre a perda dos filhos nesta quinta-feira, 4. Em um vídeo publicado nas redes sociais, Jeane de Jesus Santos lamentou o ocorrido e comentou o momento difícil que tem passado com o luto e a internação do marido.

"Para uma mãe, perder dois filhos de vez é muito difícil. Eu queria muito que eles estivessem aqui, entre nós, para ver o sonho realizado", disse Jeane de Jesus Santos.

A mulher foi ouvida pela polícia nesta quinta-feira, 4, na mesma unidade em que o condutor da caminhonete foi interrogado. Segundo ela, o marido e os filhos saíram de casa para comprar café no dia do acidente.

Perda da memória

O pai dos cantores, Josenilson Santana de Almeida, de 40, que também estava no acidente e ficou ferido, perdeu parte da memória e não se recorda do que aconteceu na tragédia vitimou os irmãos, na cidade de Presidente Tancredo Neves, no extremo sul da Bahia.

Segundo familiares das vítimas, Josenilson saiu da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e foi transferido para a enfermaria do Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus nesta quarta-feira, 3.

Ainda de acordo com familares, o homem achou que estava sozinho quando aconteceu a batida e ficou surpreso quando soube que os filhos tinham morrido.Ele ainda não tem previsão de alta, mas tem quadro de saúde considerado estável.

Sem CNH

O motorista da caminhonete que se envolveu no acidente que resultou na morte da dupla de arrocha dos irmãos Samuel e Mateus, não possui Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

O suspeito, que não teve a identidade revelada, foi identificado e interrogado nesta quarta-feira, 3, na Delegacia de Gandu, a cerca de 38 km de Presidente Tancredo Neves. Por não ter o flagrante, ele foi liberado na sequência.

Segundo o delegado, o condutor alegou, no depoimento, que trafegava pela rodovia quando a motocicleta teria saído de uma estrada vicinal. Ele disse ainda que deixou o local por medo de ser linchado e negou ter consumido bebida alcoólica. As iformações foram repassadas pelo delegado José Neri, coordenador regional da Polícia Civil, ao G1.

Relembre o acidente

O acidente aconteceu na noite de segunda-feira, 1º, em um trecho da BR-101. Samuel, de 17 anos, e Mateus, de 14, estavam em uma motocicleta junto com o pai, Josenilson Santana de Almeida, de 40 anos. Os adolescentes morreram na hora. O pai permanece internado em estado grave.

Após a batida, o motorista abandonou o veículo e fugiu do local. A caminhonete foi incendiada por populares revoltados com a tragédia.

Poucas horas antes do acidente, a dupla havia compartilhado fotos em uma pizzaria com amigos. Logo depois, os irmãos seguiram com o pai para uma apresentação em um aniversário, sem imaginar que seria o último encontro dos dois jovens artistas.

Sepultamento sob forte comoção

Os corpos dos irmãos foram sepultados nesta terça-feira, 2, em Corte da Pedra, zona rural Presidente Tancredo Neves. O enterro aconteceu sob forte comoção, reunindo centenas de pessoas que acompanharam a despedida dos adolescentes. Durante o cortejo até o cemitério, amigos e familiares levaram cartazes em homenagem aos dois garotos.

Futuro promissor

Samuel & Mateus começaram a chamar atenção nas redes sociais dias atrás, após viralizarem ao interpretar a canção “Amor dos Outros”, da dupla Henrique & Juliano, que também fez sucesso na voz de Milsinho Toque Dez.

O cantor de arrocha revelou que estava se preparando para gravar com a dupla, além de convidar os jovens para cantar na Vaquejada de Serrinha.