Santa Casa apresenta projeto para construção de novo hospital | A TARDE

Celebrando o aniversário de 165 anos, a Santa Casa de Feira de Santana apresentou na segunda-feira, 25, o projeto da sua nova unidade hospitalar, o Hospital Baiano de Oncologia, HBO.

O projeto de expansão da Santa Casa tem o objetivo de reforçar o tratamento oncológico, área fundamental para a assistência da população baiana. A instituição é referência no tratamento ao câncer e mantém a única Unidade de Alta Complexidade em Oncologia desde 2009.

Dados de 2023 indicam que ocorrem mais de 42 mil consultas por ano, sendo 30 mil sessões de quimioterapia e milhares de sessões de radioterapia.

A Santa Casa também garante a realização de cirurgias para o tratamento de diversos tipos de cânceres e em outras áreas. Ano passado, foram realizados, aproximadamente, 10 mil procedimentos.

Com estrutura moderna, o HBO vai dispor de 224 leitos

Polo de saúde para o interior da Bahia, Feira de Santana recebe todos os dias inúmeros pacientes que procuram a cidade em busca dos serviços de alta complexidade. Neste cenário, a Santa Casa é referência também nas áreas de cardiologia e transplante renal.

Com o novo equipamento, a cidade ganhará uma estrutura de saúde mais completa. O Hospital Baiano de Oncologia contará com 224 leitos, sendo 204 de internamento e 20 de UTI. O HBO contará também com centro cirúrgico moderno, com 6 salas exclusivas para as cirurgias oncológicas, sendo uma destas planejada para cirurgia robótica.

A nova unidade hospitalar também será equipada com uma ampla emergência oncológica - composta por 12 leitos, 20 poltronas de observação, sala vermelha para atendimento e estabilização de pacientes críticos, além de três consultórios médicos.

O HBO contará também com um moderno centro de diagnóstico por imagem, que proporcionará aos pacientes as melhores chances de tratamento na área oncológica. Ressonância magnética, tomografia, PET-CT, densitometria óssea, raio x e ultrassom estão entre os procedimentos que estão previstos.

De acordo com o provedor da Santa Casa de Feira de Santana, o médico Rodrigo Matos, o projeto construtivo do HBO está orçado em R$ 40 milhões.

“Esse é um projeto que revoluciona a assistência hospitalar oncológica em nossa região. Com a viabilização do HBO, poderemos qualificar e ampliar muito o atendimento dos pacientes com câncer. Mais pessoas serão beneficiadas e procedimentos que demandam mais densidade tecnológica poderão ser realizados”, ressalta o provedor.