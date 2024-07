São João no Pelourinho preserva forró pé-de-serra atraindo famílias

Primeiro dia de festa contou com a apresentação de Vírgilio - Foto: Jefferson Machado | GOVBA

Baianos e visitantes que desejam curtir um São João raiztem a festa no Pelourinho como a principal opção na rota dos festejos juninos da capital baiana. Longe dos engarrafamentos das estradas e longas filas do sistema ferry-boat, o público que curte o evento no local também sente um 'gostinho' de interior em Salvador.

Para o comerciante Áquila Santos, apesar do grande valor dos festejos juninos do interior, aqui em Salvador tem o “afago” da capital. “É possível sim trazer a tradição, o arrasta-pé, a harmonia, onde até as crianças podem se divertir. Com certeza tem um pouquinho da roça”, comentou.

Na primeira noite de festa, realizada na sexta-feira, 21, os presentes curtiram shows do forrozeiro Xangai, Virgílio, Gerônimo e da banda Catuaba com Amendoim.

Para a frequentadora do Centro Histórico, Verena Bach, o grande destaque do São João do Pelourinho vai para a qualidade da festa e de forma gratuita, para o povo.“Pelourinho é para todos os bolsos. Isso é maravilhoso. Ter acesso a uma festa linda, com segurança, transporte 24 horas…aqui é só alegria", completou.

O governo da Bahia, através da Secretaria estadual da Segurança Pública (SSP), garante a proteção do público da festa, por meio de portais coordenados pelo Centro Integrado de Comando e Controle, que reúne mais de 16 órgãos para assegurar a tranquilidade no local. Além disso, há também o monitoramento feito pelo Corpo de Bombeiros e postos de primeiros socorros montados no circuito do Pelourinho.

No palco principal, a banda de forró estilizado e com mais de 20 anos de estrada, Catuaba com Amendoim, mostrou que nem só de pé de serra se vive um São João. O público pode conferir os grandes sucessos da banda, como a famosa música ‘Saga de um Vaqueiro’ cantada em coro pela multidão que lotou o Largo do Pelourinho.

Em seguida, com sua famosa mistura de ritmos latinos, o cantor Jorge Zarath subiu ao palco com uma promessa: fazer o povo dançar! Para ele, essa pluralidade de bandas enriquece o evento, sem perder a tradição junina. “No São João eu faço questão de montar um repertório que contemple grandes nomes, como Luiz Gonzaga, Dominguinhos, Falamansa, Estakazero, a minha ideia é fazer com que todos participem e essa grande mistura nos permite isso”, afirmou o artista

Além do palco principal no Largo do Pelourinho, a festa, que traz como tema “O melhor do mundo é o nosso”, conta com outros equipamentos com uma programação bem diversificada, como os palcos da Praça Tereza Batista, Largo Pedro Arcanjo, Largo Quincas Berro D’água e a tradicional Sala de Reboco. A festa foi oficialmente aberta na sexta e segue com essa programação diversa até o dia 24 de junho.