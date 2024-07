VÍDEO: Veja como foi o show de Ana Castela no Parque de Exposições

Cantora se apresentou na sexta de São João - Foto: Denisse Salazar | Ag. A TARDE

O São João da Bahia pode até ter terminado, mas ainda tem festa pela frente, com o São Pedro, que começa nesta sexta-feira, 21, com grandes nomes como Simone Mendes, Kevy Jonny e Calcinha Preta.

No esquenta para o evento, que começa a partir das 18h, no Parque de Exposições, o Arraiá A TARDE relembra quem já passou pela capital baiana ao longo das comemorações como a “boiadeira” Ana Castela, a banda Filomena Bagaceira e Marcynho Sensação. Confira:

A transmissão ao vivo dos shows no Arraiá A TARDE segue nesta sexta a partir das 18h, até a terça-feira, 2 de julho, quando se encerra o São Pedro da Bahia. Ative as notificações no canal A TARDE Play do YouTube e não perca as apresentações.