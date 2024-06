Zé Vaqueiro: “O forró não deixou de ser forró por causa do piseiro” | A TARDE

Considerando um dos grandes representantes do piseiro, o cantor Zé Vaqueiro opinou sobre a relação do gênero musical, que vem tomando conta das festas juninas, com o forró. O pernambucano, de 24 anos, é figurinha carimbada das festas de São João na Bahia, estando presente na grade de pelo menos quatro das cidades mais procuradas no período, conforme levantamento do Portal A TARDE.

“O forró não deixou de ser forró por causa do piseiro”, afirmou. Saindo do São João, o artista revelou que pretende ainda estar presente em outra festa muito esperada pela Bahia: o Carnaval. “Para mim é uma honra. Sou muito bem recebido aí”, disse.

Na ocasião, o cantor também falou sobre o processo de construção do novo DVD: “Ser Tão Eu”, que, segundo ele, “foi muito leve e gostoso”. Além disso, Zé Vaqueiro revelou qual a sua canção favorita do DVD.

Confira a entrevista completa:

Você agora está com um novo DVD, que é o “Ser Tão Eu”. Como foi o processo de construção desse projeto?

Ficou um projeto lindo. Eu agradeço a Deus e a toda a minha equipe, que se empenhou. O processo foi muito leve e gostoso. Foi muito bom. E teve uma resposta incrível do público. Superou as minhas expectativas.

Neste DVD, você dedicou a canção “Eu Escolheria Você” para o seu filho Arthur, que foi diagnosticado com Síndrome de Patau. Gostaria de saber quais os sentimentos que lhe tomam nesse momento? E como está sendo o tratamento dele?

É uma homenagem especial para ele, mas também para todos os papais que receberam a benção de ter um filho, que é uma dádiva de Deus. Quem é pai sabe do que eu estou falando, o quanto é bom e o quanto é uma benção e deus. Se for um grande sucesso, amém. Mas só de fazer essa música chegar nas pessoas e fazer com que elas se identifiquem já será de grande importância.

E o Arthur está muito bem. Ele vem superando todas as expectativas. Ele é um milagre. Agradeço a Deus todos os dias. A gente tem aprendido muito com ele. Em breve, com fé em Jesus Cristo, ele vai estar em casa com a gente.

Falando sobre o DVD, qual canção é a canção mais especial para você?

Sendo bem sincero, “Maravilhosa” é a minha favorita. Quando a gente se reuniu para escolher a música que seria o primeiro lançamento, nós pensamos em várias, mas eu queria deixar “Maravilhosa” mais pra frente. É uma faixa que todo mundo gostou e é muito especial. A gente acreditou nela, nos dedicamos e investimos nela. Estou muito feliz com o resultado que essa música alcançou.

Você considera o piseiro um subgênero do forró?

O forró, durante muito tempo, teve várias adaptações. O piseiro é mais um caminho do forró. Não é que o piseiro seja o forró atual, mas ele também é forró. O forró não deixou de ser forró por causa do piseiro.

Pretende cantar em Salvador em festas futuras, como o Carnaval, em um trio do piseiro?

Sim. Para mim é uma honra. Sou muito bem recebido aí. Já virei o ano em Salvador. Tocar em Salvador é uma honra maravilhosa. O público é maravilhoso.

Com todos esses anos de carreira, quais os principais legados que você destaca na sua trajetória?

Legado de gratidão, respeito e dedicação. Eu sou um artista que sempre respeitou todos. Esse é o legado que eu quero deixar no coração das pessoas. Eu sempre prezei por isso e quero que seja assim durante toda a minha vida.

