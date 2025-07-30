Seagri participa de evento para reforçar produção de biodiesel na BA

Evento da Oleoplan na cidade de Iraquara, no interior da Bahia - Foto: Divulgação

Durante a inauguração da nova planta industrial para produção de biodiesel da empresa Oleoplan Nordeste, na cidade de Iraquara, no interior da Bahia, foi anunciado o aumento de 27% na produção diária de biocombustível além de ter acontecido um seminário com foco nas perspectivas da cadeia produtiva do biodiesel.

Com a participação do secretário da Agricultura, Pablo Barrozo, e Ângelo Almeida, Desenvolvimento Econômico (SDE), Barrozo destacou a importância deste investimento que coloca o estado como referência em produção de combustíveis renováveis.

“Este é um setor que conecta o campo à indústria, fortalece a agricultura e movimenta toda uma cadeia produtiva que gera emprego e renda para milhares de famílias. A ampliação desta indústria aqui em Iraquara mostra o compromisso e a importância da parceria entre Governo e iniciativa privada para o desenvolvimento com respeito ao meio ambiente e o futuro de toda essa região”.

Anfitrião do evento, presidente do Conselho da Oleoplan, Irineu Boff, pontuou o sucesso da parceria com os governos estadual e federal como um dos pilares para a consolidação da empresa no mercado baiano. “Este é um momento de muito orgulho para todos nós, mais do que ampliar nossa capacidade de produção para 1,65 milhão de litros por dia, esses investimentos vão impactar positivamente no aumento da renda e do número de produtores da agricultura familiar com que mantemos parceria direta”.

Na programação também foram certificados, com o Selo Biocombustível Social, quatro cooperativas de agricultores familiares do semiárido baiano.

O evento também abriu espaço para discussões sobre as perspectivas com a Lei do Combustível do Futuro, que visa incentivar a produção de combustíveis renováveis e ampliar a participação dos biocombustíveis na matriz energética brasileira.

O biodiesel

É um combustível renovável e biodegradável, podendo ser obtido de uma série de plantas oleaginosas e reduz a dependência de fontes energéticas de origem fóssil, além de contribuir para o aumento de emprego, principalmente, na zona rural.