Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BAHIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BAHIA

Seagri participa de evento para reforçar produção de biodiesel na BA

Foi inaugurada em Iraquara uma nova planta da empresa Oleoplan

Por Redação

30/07/2025 - 11:38 h
Evento da Oleoplan na cidade de Iraquara, no interior da Bahia
Evento da Oleoplan na cidade de Iraquara, no interior da Bahia -

Durante a inauguração da nova planta industrial para produção de biodiesel da empresa Oleoplan Nordeste, na cidade de Iraquara, no interior da Bahia, foi anunciado o aumento de 27% na produção diária de biocombustível além de ter acontecido um seminário com foco nas perspectivas da cadeia produtiva do biodiesel.

Com a participação do secretário da Agricultura, Pablo Barrozo, e Ângelo Almeida, Desenvolvimento Econômico (SDE), Barrozo destacou a importância deste investimento que coloca o estado como referência em produção de combustíveis renováveis.

“Este é um setor que conecta o campo à indústria, fortalece a agricultura e movimenta toda uma cadeia produtiva que gera emprego e renda para milhares de famílias. A ampliação desta indústria aqui em Iraquara mostra o compromisso e a importância da parceria entre Governo e iniciativa privada para o desenvolvimento com respeito ao meio ambiente e o futuro de toda essa região”.

Leia Também:

Oleoplan anuncia ampliação de 27% da produção na Bahia
MP-BA processa construtoras famosas por desmatamento em Camaçari
Farmácias são interditadas e quase 50 mil remédios apreendidos na Bahia

Anfitrião do evento, presidente do Conselho da Oleoplan, Irineu Boff, pontuou o sucesso da parceria com os governos estadual e federal como um dos pilares para a consolidação da empresa no mercado baiano. “Este é um momento de muito orgulho para todos nós, mais do que ampliar nossa capacidade de produção para 1,65 milhão de litros por dia, esses investimentos vão impactar positivamente no aumento da renda e do número de produtores da agricultura familiar com que mantemos parceria direta”.

Na programação também foram certificados, com o Selo Biocombustível Social, quatro cooperativas de agricultores familiares do semiárido baiano.

O evento também abriu espaço para discussões sobre as perspectivas com a Lei do Combustível do Futuro, que visa incentivar a produção de combustíveis renováveis e ampliar a participação dos biocombustíveis na matriz energética brasileira.

O biodiesel

É um combustível renovável e biodegradável, podendo ser obtido de uma série de plantas oleaginosas e reduz a dependência de fontes energéticas de origem fóssil, além de contribuir para o aumento de emprego, principalmente, na zona rural.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bahia biodiesel Oleoplan Nordeste

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Evento da Oleoplan na cidade de Iraquara, no interior da Bahia
Play

Mulher pede pizza pelo 190 e denuncia violência doméstica

Evento da Oleoplan na cidade de Iraquara, no interior da Bahia
Play

Guarajuba: denúncia revela trabalho infantil e condições precárias em obra

Evento da Oleoplan na cidade de Iraquara, no interior da Bahia
Play

Vídeo: dois ônibus de transporte coletivo colidem em Feira de Santana

Evento da Oleoplan na cidade de Iraquara, no interior da Bahia
Play

Integrante da equipe do cantor Pablo morre em acidente de carro

x