Seap anuncia concurso para Polícia Penal com mais de 400 vagas | A TARDE

A Secretaria Estadual de Administração Penitenciária (Seap) anunciou uma série de medidas para reforçar segurança nos presídios na Bahia. A realização de um concurso para aumento do efetivo da Polícia Penal, com mais de 400 vagas, está entre elas. Segundo a pasta, o processo já se encontra na Casa Civil para ser autorizado pelo Governador.

A medida é anunciada pouco dias após a fuga de sete detentos da Penitenciária Lemos Brito, no bairro da Mata Escura, em Salvador, no último sábado, 21.



Outras providências, como a locação dos aparelhos de BODY SCAN, que serão instalados em todas as unidades prisionais do estado que ainda não contam com essa tecnologia, está em processo final, também estão nos planos da Seap.

O body scan é um equipamento de inspeção corporal que funciona por meio da emissão de baixas doses de raios-X. Essa tecnologia permite observar o que a pessoa revistada carrega tanto fora do corpo — dentro das roupas ou por baixo delas — quanto dentro dele.



Conforme a Seap, o equipamento facilita a identificar drogas, armas e outros objetos considerados ilícitos no acesso de qualquer pessoa a uma unidade prisional. Atualmente o Conjunto Penal de Lauro de Freitas; Conjunto Penal Masculino; Conjunto Penal de Serrinha; Conjunto Penal de Itabuna; Conjunto Penal de Vitória da Conquista; Conjunto Penal de Irecê; Conjunto Penal de Brumado; Conjunto Penal de Eunapolis e Conjunto Penal de Barreiras.

A Seap ainda comunicou que vem ampliando o arsenal bélico com a aquisição recente de armas como espingardas calibre 12, carabinas Ctt. 40 e pistolas Glock G22 5 Geração 40.