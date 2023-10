Vídeo mostra momento da fuga de detentos na Mata Escura | A TARDE

Um vídeo enviado ao Portal A TARDE mostra o momento exato em que os sete detentos, que fugiram da Penitenciária Lemos de Brito, no último sábado, 21, pulam o muro para escapar da prisão.

As imagens mostram os criminosos saindo da parte onde fica a capela da unidade prisional e seguindo para uma região de mata. A fuga aconteceu por volta das 12h30.

Prints de um grupo interno entre os agentes da Polícia Penal e os militares comprovariam a conversa do Coordenador do Módulo 5 avisando aos policiais sobre a "movimentação estranha" que acontecia nas imediações do presídio. A informação teria sido repassada por volta das 9h40.

"Informo que por volta das 9h20, os policiais penais plantonistas do módulo 5 sinalizaram batidas na lateral do módulo, imediações entre o 1 e 2 pavimento, orientei permanecer em observação e inspeção será realizada no fechamento do pavilhão", diz a mensagem.

Às 10h17, outra mensagem solicitava reforço a vigilância do Módulo 5. Doze minutos depois foi relatado que os diretores plantonistas tomaram conhecimento do andamento dos trabalhos e coletaram dados por volta de 9h55.

Apesar dos pedidos, os policias só teriam chegado por volta das 12h30, momento da fuga. Conforme as informações, policiais do Batalhão de Guarda da Polícia Militar, responsável pela Segurança Perimetral dos Estabelecimentos Penais Baianos, ainda aparecem nas imagens. Às 12h51, a fuga foi confirmada.

Veja o vídeo:





Ao Portal A TARDE, o Sindicato dos Servidores Penitenciários do Estado da Bahia (SINSPEB), reforça que "policiais penais avisaram aos prepostos da 1ª CIA do BP com uma antecedência de 3 horas e nenhuma providência foi adotada para reforçar a vigilância e evitar a fuga".



No sábado, 21, dia da fuga, o Sinspeb questionou a falta de vigilância da Polícia Militar, que, segundo ele, seria responsável pela Segurança Perimetral dos Estabelecimentos Penais Baianos.

"Esta foto [abaixo] demonstra claramente a fragilidade na segurança causada pela ausência de prepostos nas guaritas que circundam as unidades prisionais. A única pessoa que poderia ter impedido, ou, ao menos, ter visto uma movimentação estranha no local onde ocorreu a fuga, seria o policial militar, isso se ele estivesse no posto de serviço que deveria ser guarnecido pelos prepostos do Batalhão de Guardas".

Polícia Civil investiga fuga



Durante a coletiva de apresentação de meia tonelada de drogas apreendida em um bunker, que pertencia a um dos fugitivos, a diretora-geral da Polícia Civil, Heloísa Brito, disse que as investigações sobre a fuga do Complexo Penitenciário continuam.

"Polícia Judiciária abriu um inquérito para apurar as circunstâncias da fuga, como ela se deu. A partir daí nós vamos ouvir todas as pessoas envolvidas para poder, inclusive, dizer como aconteceu, o que foi, se houve algum tipo ou não de facilitação, se foi realmente em razão da estrutura física. Isso a investigação vai poder dizer para a gente".

A reportagem entrou em contato com a Polícia Militar que disse em nota que "a respeito do assunto, sugerimos contato com a Seap (Secretaria de Estado de Administração Penitenciária)".

Aguardamos a resposta da Seap.

Detentos usaram ferramentas e facões para fazer um buraco e escapar | Foto: Reprodução

Fugitivos identificados:

Virginio de Alcântara Filho

Elivelton de Jesus Santos*

Jefferson Silva Souza*

Ícaro da Costa Santos, vulgo "Cabeça"

Jefferson Silva de Carvalho

Flávio Bastos Carneiro

Fábio Souza dos Santos, vulgo "Geleia"

*Fugitivos que morreram em confronto com a polícia