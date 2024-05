SEC abre inscrição para exame de certificação do ensino | A TARDE

A Secretaria de Educação da Bahia (SEC) abriu as inscrições para a realização das provas de certificação da Comissão Permanente de Avaliação (CPA) para os ensinos fundamental e médio.

O agendamento das provas deve ser feito pelo site da CPA Digital, presencialmente em uma das 13 unidades certificadoras ou nos 27 Núcleos Territoriais de Educação (NTE). As provas são aplicadas semanalmente até o dia 19 de dezembro.

Jovens, adultos e idosos que interromperam seus estudos podem fazer as provas para a conclusão do ensino fundamental e do médio sem que estejam matriculados em uma escola.

Como se inscrever?

- Os interessados devem seguir um passo a passo que se inicia com um pré-cadastro no site da CPA. CPA. Em seguida, os candidatos são redirecionados automaticamente para outro site da SEC.

Na sequência, devem responder ao questionário socioeconômico

Documentação

- Cópia do RG e CPF (carteira de motorista ou passaporte poderão substituir o RG, no ato do atendimento);

- Histórico escolar parcial (quando for realizar o aproveitamento de estudos).

Em seguida, deverá agendar os exames, após conferência e liberação. No dia e hora agendados, o candidato deverá comparecer com documento original e foto.

A prova certifica jovens e adultos, no nível do ensino fundamental, a partir de 15 anos de idade, e do ensino médio, a partir de 18 anos, de modo presencial digital ou impresso e/ou itinerante.

Publicações relacionadas