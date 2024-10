Seca de mais de 100 dias preocupa sudoeste baiano

De acordo com a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), há previsão de chegada de chuva, em menor intensidade, ainda em outubro - Foto: Divulgação

Sem chuva há mais de 100 dias, alguns municípios da região sudoeste da Bahia podem sofrer com o risco de abastecimento de água. Os níveis das barragens de Vitória da Conquista, Belo Campo, Jequié e Guanambi já apresentam uma redução, segundo informações em matéria publicada no Portal G1.

A Barragem de Água Fria 2, em Barra do Choça, está com 83% de capacidade, o que equivale a 5,2 bilhões de litros de água. Com capacidade de armazenar 6,4 bilhões de litros de água, o local é o principal reservatório que abastece Belo Campo e Vitória da Conquista.

O município recebe 60 milhões de litros de água por dia, em Vitória da Conquista a Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa) opera um plano que leva em conta o nível da barragem. A partir do acionamento de duas adutoras, Catolé e Gaviãozinho.

O gerente regional da Embasa, Manoel Marques explicou sobre o cenário atual e as medidas necessárias para se tomar diante da estiagem. "É uma situação confortável, mas por se tratar de um bem precioso, ele requer um cuidado especial de toda população. O uso com sabedoria nesses dias mais quentes e o uso racional durante todo o período".

"A gente tem uma régua operacional que diz que até 95%, nós mandamos da Água Fria para Vitória da Conquista. Até 85% a gente aciona o manancial de Caculé, que serve de proteção ao de Água Fria. Quando o nível cai, como é o caso agora, que estamos em 83%, acionamos o sistema de Gaviãozinho", comentou Marques.

De acordo com a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), há previsão de chegada de chuva, em menor intensidade, ainda em outubro.

Em nota, A Companhia Hidroelétrica do São Francisco (Chesf), informou que em Rio das Pedras, a situação também é confortável em termos de segurança hídrica para a Bacia do Rio de Contas.

Segundo dados do Pluviômetro Automático da Agência Sertão, devido às chuvas expressivas de janeiro as barragens não estão tão vazias depois de uma seca intensa em 2023.

Em Guanambi, a cidade está há 161 dias sem chuva, o reservatório de Ceraíma está com 34,6 milhões de metros cúbicos de água, o que equivale a 68,4% da capacidade total.

A barragem de Ceraíma é usada na irrigação do perímetro irrigado e complementa o abastecimento de água em Guanambi, Candiba, Pindaí, Caetité, Lagoa Real, Rio do Antônio.