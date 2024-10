Quatro localidades de praia na Bahia seguem com o selo Bandeira Azul

Praia do Paraíso, em Guarajuba, Camaçari, recebeu selo Bandeira Azul - Foto: Fábio Marconi / Divulgação

A Bahia segue como o estado do Nordeste com maior número de praias e marinas reconhecidas pelo selo Bandeira Azul na temporada de 2024 e 2025.

Com quatro certificações, as praias prestigiadas são, Viração e Ponta de Nossa Senhora de Guadalupe, em Salvador, praia do Paraíso, em Guarajuba, Camaçari, além do Yacht Clube da Bahia, em Salvador.

Promovido pela Foundation for Environmental Education (FEE) e operado no Brasil pelo Instituto Ambientes em Rede (IAR), o selo é a maior premiação global voltada à gestão ambiental de praias e marinas.

Alguns critérios são exigidos e devem ser comprovados anualmente como qualidade de água, educação ambiental, segurança e serviços, turismo sustentável, responsabilidade social e gestão ambiental.