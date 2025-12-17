Secretária alerta para nova cepa da gripe e baixa vacinação na Bahia

Secretária de Saúde do estado da Bahia, Roberta Santana - Foto: Divulgação

Em meio à expectativa para a temporada de festas e o fluxo intenso de turistas, a secretária de Saúde da Bahia, Roberta Santana, acendeu um sinal de alerta para a cobertura vacinal no estado. Ela revelou que os índices de imunização contra a Covid-19 e Influenza estão perigosamente baixos.

A declaração aconteceu durante o lançamento da estratégia governamental “Verão da Bahia 2025/2026”, realizado nesta quarta-feira, 17, no Centro de Operações e Inteligência (COI).

Atualmente, apenas 50% da população baiana está com o esquema vacinal atualizado contra essas doenças. O número é considerado crítico pela pasta, visto que a meta estabelecida pelo Ministério da Saúde é de, no mínimo, 95%.

"É um percentual muito baixo do que a gente precisa efetivamente garantir a imunidade da população", lamentou a secretária. Segundo ela, existe uma falsa sensação de segurança entre os cidadãos. "A pessoa acha que tomou a vacina da Covid e está imunizada para o resto da vida. Não é assim, a gente precisa atualizar todo ano", explicou.

Monitoramento de nova cepa e nigilância

A preocupação ganha contornos mais sérios com o alerta da Organização Mundial da Saúde (OMS) sobre a circulação de uma nova cepa de Influenza. Com a Bahia sendo um dos principais destinos turísticos do mundo, a circulação de pessoas de outros países em portos e aeroportos coloca o estado em monitoramento constante.

"Covid e Influenza são vírus de grandes multidões que podem efetivamente contaminar a população... A melhor forma da gente estar protegida e poder curtir o carnaval, curtir o verão, é fazendo a imunização", reforçou Santana.

Para conter o avanço de síndromes respiratórias, a secretária anunciou uma grande campanha de vacinação para janeiro de 2026. O foco será não apenas Influenza e Covid-19, mas também a imunização contra a bronquiolite para gestantes, visando prevenir o pico de doenças respiratórias agudas que costuma ocorrer em março.

Estratégias "Extramuros"

Para reverter o cenário, a Secretaria da Saúde (Sesab) aposta em estratégias de busca ativa:

Vacimóvel: Unidades móveis circulando em áreas de difícil acesso.

Vacinação nas Escolas: Parceria para garantir que o público jovem seja imunizado.

Campanhas de Verão: Presença em eventos de grande público.

Permanência na pasta

Questionada sobre uma possível saída do cargo em virtude do prazo para desincompatibilização eleitoral, Roberta Santana foi categórica ao afirmar que o foco permanece na gestão técnica.

"Não tenho conhecimento que a gente esteja de saída da pasta, mas claro que é uma decisão do governador. Até o momento não houve nenhuma conversa. o que tem hoje é trabalho, efetivamente, estamos trabalhando intenso no planejamento para 2026 na saúde, então não tenho nenhuma expectativa, não tratei nada desse assunto e não é uma questão hoje, nem são minha pessoal. Estou dentro de um projeto, faço parte, estou à disposição do governador", declarou.