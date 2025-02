Secretaria de Cultura de Feira inicia diálogo sobre segurança na Micareta

Encontro aconteceu nesta terça, 28 - Foto: Divulgação | Ascom PMFS

O secretário municipal de Cultura, Esporte e Lazer de Feira de Santana, Cristiano Lôbo, deu o primeiro passo nas tratativas ligadas à segurança na Micareta do município, prevista para acontecer entre os dias 1º e 4 de maio, em um encontro com o Comando de Policiamento Regional Leste (CPRL), nesta terça-feira, 28.

A reunião aconteceu na sede da CPRL. Após a conversa, o titular da secretaria afirmou ter certeza de que a parceria estará ainda mais fortalecida na micareta deste ano.

“Tenho certeza que essa parceria, já consolidada nos últimos anos, será ainda mais fortalecida para a edição deste ano. Vamos aperfeiçoar o que for preciso e queremos trabalhar juntamente com a Polícia Militar, com o objetivo de garantir segurança e tranquilidade a todos os envolvidos nessa grande festa. Estamos à disposição para fazer um trabalho de forma coletiva”, disse o secretário.

Já o titular da CPRL, Coronel Lopes, ressaltou o empenho da Polícia Militar para garantir uma micareta segura e melhor a cada ano.

“Cada ano que passa, a obrigação da Polícia Militar é fazer melhor. A gente não pode regredir. Então, tenho certeza que a intenção é fazer uma Micareta melhor que a do ano passado e tudo começa com esse momento de verificar o que fizemos e fazer melhor agora. Fazer uma boa Micareta depende que a gente esteja de mãos dadas, estamos aqui para ajudar e somar”, pontuou.

Também participaram do encontro o diretor de Promoções e Eventos Especiais, Naron Vasconcelos; a secretária municipal de Trabalho, Turismo e Desenvolvimento Econômico, Márcia Ferreira; o secretário de Prevenção à Violência, Coronel Luziel Andrade; o diretor de Planejamento Integrado e coordenador do GT de Festas Populares da Secretaria de Segurança Pública, tenente-coronel Maurício Marinho, e demais integrantes da gestão e da corporação.