Secretário diz que afundamento de ferry fortalece turismo de mergulho

Secretário de Turismo. Maurício Bacelar - Foto: Azure Araujo | Ag. A TARDE

O secretário de turismo da Bahia, Maurício Bacelar, participou na manhã desta sexta-feira, 21, do afundamento do ferry-boat Juracy Magalhães que aconteceu no bairro do Rio Vermelho, em Salvador.

Em conversa com a imprensa, Bacelar falou sobre a importância desta ação que disse ser um estímulo ao turismo de mergulho na Bahia. "O afundamento planejado de um navio é estimular o turismo de mergulho e um incremento do fluxo turístico da Bahia. A Bahia, com o afundamento planejado dessa embarcação, se transforma no maior parque de turismo de mergulho urbano do mundo".

"As nossas embarcações estão muito próximas ao litoral e uma profundidade também que possibilita que amadores com pouco treinamento consigam ter essa experiência maravilhosa no fundo do mar", completou.

Bacelar ressaltou ainda que o bairro do Rio Vermelho foi escolhido por conta da localização geográfica, a corrente marítima e a transparência da água da localidade.

Sobre o afundamento

O objetivo da ação, que tem a parceria do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) e da Marinha do Brasil, é a criação de recifes artificiais para fomento ao turismo subaquático. O ferry será rebocado do terminal de Bom Despacho, na ilha de Itaparica, até o Rio Vermelho, em Salvador, onde será afundado, a dois quilômetros da costa.