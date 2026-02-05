Menu
TRANSPORTE PÚBLICO

Greve dos rodoviários na RMS já tem data marcada; veja quando param os ônibus

Trabalhadores rejeitaram proposta patronal durante assembleia realizada nesta quarta-feira, 4

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

05/02/2026 - 10:54 h | Atualizada em 05/02/2026 - 11:19

Greve dos rodoviários na RMS tem sido constante
Greve dos rodoviários na RMS tem sido constante -

O Sindicato dos Rodoviários da Região Metropolitana de Salvador (Sindimetro) anunciou que a categoria entrará em greve e já definiu uma data para deixar os ônibus presos na garagens: a partir do dia 11 de fevereiro.

De acordo com o Sindimetro, a decisão foi tomada após os trabalhadores rejeitarem a proposta patronal, durante assembleia realizada nesta quarta-feira, 4.

Durante a reunião, os rodoviários autorizaram a comissão de negociação a reduzir a proposta de 12% para 6,79% e retirar a cobrança em dinheiro e somente aceitar o cartão de passagem.

No entanto, a proposta patronal sugeria 4,26% de reajuste nos salários, no ticket alimentação e na cesta básica.

Greve dos rodoviários na RMS já tem data marcada; veja quando param os ônibus
| Foto: Adham Silva/Ônibus Brasil

A greve foi acolhida por rodoviários das seguintes empresas:

  • Expresso Vitória;
  • Atlântico Transportes;
  • Avanço Transportes;
  • Toda a frota de ônibus elétricos;
  • ATP de Lauro de Freitas.

Rodoviários aguardam resposta das empresas

Em entrevista ao Portal A TARDE, o presidente do Sindimetro, Mário Cléber Costa, informou que o sindicato já está acionando a Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba), a Associação das Empresas de Transportes Coletivos e Rodoviário (Abentro) e o Sindicato das Empresas de Transportes Rodoviários de Passageiros (Sintran).

"Todas as empresas também estão sendo notificadas da decisão da categoria, e vamos aguardar no dia de hoje e no dia de amanhã, os empresários sinalizarem para uma nova rodada de negociação", disse.

No entanto, até o momento, não há previsão sobre uma nova rodada de negociação.

