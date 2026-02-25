Serrinha: Roupas falsas de marcas internacionais são apreendidas em operação

Siga o A TARDE no Google

A operação foi realizada após uma denúncia - Foto: Divulgação

Servidores da Receita Federal realizaram uma operação para apreender itens falsificados em Serrinha, nesta quarta-feira, 25. A ação aconteceu em um estabelecimento comercial no município baiano, que vendia roupas e calçados de marcas internacionais.

De acordo com informações divulgadas pelo órgão, a investigação foi realizada após uma denúncia encaminhada para o canal de Ouvidoria. No relato, o delator informou que o local estava comercializando produtos com falsificação de marcas de origem estrangeira.

Após a comprovação do laudo falso, os agentes retiraram os itens da loja e indiciaram o importador pelo crime de contrabando, pois são mercadorias cuja importação é proibida. O inquérito será encaminhado ao Ministério Público para fins penais.