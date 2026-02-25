Menu
FALSIFICAÇÃO

Serrinha: Roupas falsas de marcas internacionais são apreendidas em operação

A ação da Receita Federal aconteceu em um estabelecimento comercial no município baiano

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

25/02/2026 - 13:31 h | Atualizada em 25/02/2026 - 13:59

A operação foi realizada após uma denúncia
A operação foi realizada após uma denúncia

Servidores da Receita Federal realizaram uma operação para apreender itens falsificados em Serrinha, nesta quarta-feira, 25. A ação aconteceu em um estabelecimento comercial no município baiano, que vendia roupas e calçados de marcas internacionais.

De acordo com informações divulgadas pelo órgão, a investigação foi realizada após uma denúncia encaminhada para o canal de Ouvidoria. No relato, o delator informou que o local estava comercializando produtos com falsificação de marcas de origem estrangeira.

Após a comprovação do laudo falso, os agentes retiraram os itens da loja e indiciaram o importador pelo crime de contrabando, pois são mercadorias cuja importação é proibida. O inquérito será encaminhado ao Ministério Público para fins penais.

x