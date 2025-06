Servidores do Judiciário baiano encerram greve após acordo

O acordo foi assinado após uma sequência de reuniões - Foto: Divulgação/TJBA

A greve dos servidores do Judiciário da Bahia chegou ao fim nesta segunda-feira (16), após mais de um mês de paralisação. O encerramento ocorreu após o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJBA) firmar um acordo com as entidades sindicais e associações representativas da categoria.

Acordo

De acordo com a nota divulgada pelo TJBA, além da pauta remuneratória, o acordo contemplou a compensação das faltas no período de greve. Ficou acordado, também, que o TJBA criará um grupo com participação de representantes das entidades para discutir novo projeto de Plano de Cargos e outros temas de interesse dos servidores.

O acordo foi assinado após uma sequência de reuniões do Comitê de tratativas da greve, instituído pela Presidente do Judiciário baiano, Desembargadora Cynthia Maria Pina Resende.

"O TJBA reforça o compromisso de prestar à sociedade serviços judiciários de qualidade, voltados ao cumprimento da missão institucional, que consiste em assegurar o acesso à justiça, visando a paz social. Tais diretrizes, com certeza, devem ser as mesmas compartilhadas por todos e todas que integram Judiciário baiano", disse o TJBA em nota.