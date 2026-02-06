Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BAHIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

FOLIA

Servidores públicos da Bahia terão folgão durante o Carnaval

Festa popular inicia na quinta-feira, 12

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

06/02/2026 - 14:36 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Servidores públicos da Bahia terão folgão durante o Carnaval
Servidores públicos da Bahia terão folgão durante o Carnaval -

O Carnaval está chegando e, com isso, o calendário de funcionamento das cidades passa por alterações. Em Itabuna, a Prefeitura não terá expediente durante os dias da festa popular, conforme estabelece o Calendário Administrativo-Exercício 2026, anexo do Decreto nº 16.670, publicado na edição eletrônica nº 6.555, de 22 de janeiro.

De acordo com o decreto, o funcionamento da gestão municipal ficará da seguinte forma: na segunda-feira, 16 de fevereiro, será ponto facultativo. Já na Quarta-feira de Cinzas, dia 18, o expediente será retomado a partir do meio-dia. A terça-feira, 17, de Carnaval é considerada feriado nacional.

Tudo sobre Bahia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Aposta baiana fatura R$ 620 mil na Lotofácil
Correios vão leiloar imóvel em Salvador em plano para cobrir rombo de R$ 9 bilhões
Empresa aponta manobra para exclusão de pregão eletrônico em Itaberaba

Quais setores não sofrem alteração?

O decreto determina que cumpram normalmente o calendário administrativo os órgãos, setores e servidores cujos serviços não podem sofrer interrupções. Entre eles estão os serviços essenciais, como:

I – Guarda Civil Municipal, Defesa Civil, fiscalização de transporte e trânsito, bem como as atividades fiscalizatórias exercidas em regime de plantão ou escala;

II – saúde pública, exclusivamente no que se refere à Unidade de Pronto Atendimento – UPA 24 Horas ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU-192, da Secretaria Municipal de Saúde, bem como às atividades de fiscalização da Vigilância Sanitária;

III – as casas de acolhimento e abrigamento de crianças, adolescentes, população em situação de rua e mulheres vítimas de violência, vinculadas à Secretaria Municipal de Promoção Social e Combate à Pobreza (SEMPS), bem como as atividades correlatas exercidas em regime de plantão pelo Conselho Tutelar e pelo Serviço Especializado de Abordagem Social;

IV – outros serviços essenciais definidos pela autoridade administrativa competente.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

folga folga em feriado folga prolongada itabuna

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Servidores públicos da Bahia terão folgão durante o Carnaval
Play

Drogas para o Carnaval de Salvador: polícia apreende comprimidos de ecstasy e LSD

Servidores públicos da Bahia terão folgão durante o Carnaval
Play

VÍDEO: idoso é arrastado por enxurrada durante temporal na Bahia

Servidores públicos da Bahia terão folgão durante o Carnaval
Play

Pedro Scooby e Cíntia Dicker participam de documentário sobre a biodiversidade na Bahia

Servidores públicos da Bahia terão folgão durante o Carnaval
Play

Vídeo: líder do tráfico e homicida é preso em pousada de luxo na Bahia

x