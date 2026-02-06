Correios vão leiloar imóvel em Salvador em plano para cobrir rombo de R$ 9 bilhões

A expectativa é levantar cerca de R$ 1,5 bilhão até dezembro - Foto: Divulgação/Correios

Os Correios vão colocar à venda imóveis de sua propriedade em todo o país como forma de arrecadar recursos para reduzir o déficit financeiro da estatal, estimado em R$ 9 bilhões neste ano. A expectativa é levantar cerca de R$ 1,5 bilhão até dezembro com a alienação de 60 propriedades.

Os primeiros leilões já estão marcados para os dias 12 e 26 de fevereiro e serão realizados de forma digital, com participação aberta a pessoas físicas e jurídicas. Nesta primeira etapa, 21 imóveis serão levados a pregão em estados como Bahia, Ceará, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Norte e São Paulo. Segundo a empresa, trata-se de imóveis ociosos ou subutilizados.

O portfólio inclui apartamentos funcionais, terrenos, galpões, lojas, prédios administrativos e antigos complexos operacionais. Segundo a colunista Monica Bergamo, da Folha de S. Paulo, os preços iniciais variam de R$ 19 mil a R$ 11 milhões.

De acordo com o presidente dos Correios, Emmanoel Schmidt Rondon, a iniciativa busca recuperar liquidez, aumentar receitas e controlar despesas para enfrentar o déficit. A estimativa da estatal é de arrecadar R$ 17 bilhões em receitas neste ano, frente a despesas previstas de R$ 26 bilhões.

Imóvel em salvador

Entre os imóveis disponíveis está uma loja de 160 m² localizada na Rua Marquês de Caravelas, no bairro da Barra, em Salvador. O imóvel fica no Edifício Caravelas, está desocupado, livre de débitos tributários e possui matrícula regularizada.

O valor inicial é de R$ 709.619, com possibilidade de redução progressiva até R$ 524.501 durante o leilão online, que aceita lances sucessivos. O espaço é indicado para uso comercial e visitas devem ser agendadas previamente com o leiloeiro.

"Medidas estratégicas"

Em nota, os Correios afirmam que a venda dos imóveis integra um conjunto de medidas estratégicas para reorganizar a estrutura financeira, reduzir custos fixos e recompor a capacidade de investimento. Os recursos obtidos com os leilões devem ser destinados ao fortalecimento das operações, à modernização da infraestrutura logística, ao e-commerce, ao desenvolvimento de novos negócios e à sustentabilidade de longo prazo da estatal.

As informações completas sobre os leilões, com cronograma, fotos e descrição dos imóveis, estão disponíveis nos sites oficiais dos Correios e da plataforma responsável pelos pregões.