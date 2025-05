Sesab quer implantar telemedicina de urgência em hospitais baianos

Secretária Roberta Santana - Foto: Assessoria | Divulgação

De olho em cases de sucesso na saúde, a secretária estadual (Sesab), Roberta Santana, visitou o Hospital Geral de Pedreira, na zona sul de São Paulo, para conhecer experiências de gestão e tecnologias aplicadas na unidade hospitalar.

O local visitado pela titular da Sesab nesta segunda-feira, 19, é considerado uma referência em pronto atendimento e é destaque por ter implementado um modelo pioneiro de telemedicina de urgência. Na ocasião, Roberta falou sobre a possibilidade de imitar o modelo no estado.

“Estamos avaliando a viabilidade de implantar essa iniciativa nos hospitais da Bahia, respeitando as especificidades locais e pactuando com os municípios”, disse.

Na capital paulista, a secretária da Saúde, representa o governador Jerônimo Rodrigues (PT), na Feira Hospitalar, classificada como maior evento do setor da América Latina.

O modelo paulista chama atenção pelos resultados: cerca de 900 atendimentos diários são realizados na emergência da unidade, com uma média de 98% de satisfação entre os pacientes que passam pelo atendimento remoto. Na prática, casos classificados como de menor gravidade, os chamados azul e verde, são direcionados, com anuência do paciente, para consulta com médicos por videoconferência, acompanhados por equipe de enfermagem e com medicação administrada na própria unidade.

“Essa experiência reduz significativamente o tempo de espera e desafoga as emergências, permitindo que os casos mais graves sejam atendidos com mais rapidez. É uma solução que traz eficiência e humanização”, afirmou Roberta Santana.

Roberta Santana durante visita no Hospital Geral | Foto: Assessoria | Divulgação

Outras visitas

A titular da Sesab também visitou outros hospitais que já implantou a medida, como o Uberlândia, localizado em Minas Gerais. Os estudos devem se concretizar em breve no estado e a adoção da medida.

Quando a medida chega à Bahia?

A expectativa, de acordo com a assessoria, é implantar o novo modelo de telemedicina nos hospitais estaduais neste ano. Ainda não há data prevista para a execução do projeto.

Na oportunidade, Roberta também mencionou a decisão do governador Jerônimo (PT) sobre o assunto.

“O governador Jerônimo tem sido muito claro: nenhum paciente pode sair sem atendimento. Vamos otimizar o sistema para garantir isso e, ao mesmo tempo, fortalecer a atenção básica, que é onde muitos desses casos deveriam ser resolvidos”, completou.

A proposta será submetida a um plano de implantação pactuado com os municípios baianos, tendo em vista que a maior parte dos casos classificados como azuis deveriam ser absorvidos pelas Unidades Básicas de Saúde (UBS). A meta, segundo a gestora, é integrar o novo modelo à rede de atenção primária, sem perder de vista a resolutividade e o acolhimento.

O que é telemedicina de urgência

A telemedicina de urgência permite que pacientes acessem atendimento médico de emergência a distância, utilizando tecnologias de comunicação e informação. Isso pode incluir consultas online, orientação médica, e até mesmo atendimento remoto de plantão.