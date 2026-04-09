Seu CEP mudou? Correios atualiza endereços em municípios da Bahia

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Cidade de Porto Seguro - Foto: ASCOM / Prefeitura de Porto Seguro

Moradores dos municípios de Porto Seguro e Carinhanha, no interior da Bahia, passam a contar com novos Códigos de Endereçamento Postal (CEPs) específicos para ruas, avenidas, praças e travessas. A atualização foi concluída pelos Correios e busca facilitar a localização de endereços, além de melhorar a prestação de serviços de entrega e cadastro.

Com a mudança, cada logradouro passa a ter identificação postal própria, substituindo os antigos códigos gerais utilizados para toda a cidade. Segundo os Correios, a medida também auxilia empresas que utilizam o CEP como ferramenta de confirmação de endereço.

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Porto Seguro

Em Porto Seguro, a nova codificação entra em vigor no dia 15 de abril. Ao todo, serão:

1.731 logradouros cadastrados;

44 bairros contemplados;

Nova faixa de CEP entre 46050-001 e 46099-999.

A faixa atual, de 45810-000 a 45819-999, será substituída. No entanto, o CEP geral 45810-000 continuará ativo por dois anos, a partir de 14 de abril, para garantir uma adaptação gradual da população.

Também houve alteração nos CEPs dos distritos do município:

Vera Cruz: 46095-000 a 46095-999;

Arraial d’Ajuda: 46096-000 a 46096-999;

Vale Verde: 46097-000 a 46097-999;

Trancoso: 46098-000 a 46098-999;

Caraíva: 46099-000 a 46099-999.

Carinhanha

Em Carinhanha, os novos códigos estão em vigor desde 31 de março. O município conta agora com:

188 trechos cadastrados;

Nove bairros atendidos;

Faixa de CEP mantida entre 46445-001 e 46445-999.

O CEP geral 46445-000 também seguirá ativo por dois anos, contados a partir de 30 de março. Já a zona rural será atendida pelo código 46445-899.

População deve atualizar cadastros

Os Correios orientam que os moradores atualizem seus dados junto a empresas e instituições. A recomendação vale especialmente para:

bancos;

operadoras de serviços;

lojas e plataformas de compras online;

demais empresas onde possuam cadastro ativo.

Segundo a estatal, sistemas integrados ao banco de dados dos Correios serão atualizados automaticamente.

Os novos CEPs já podem ser consultados:

no site oficial dos Correios;

nas agências dos municípios.

De acordo com a empresa, a medida busca modernizar os serviços postais, ampliar a organização urbana e facilitar o acesso da população a serviços públicos e privados.

Confira a relação dos bairros abaixo:

Bairro | CEP Inicial | CEP Final