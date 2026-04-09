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BAHIA

Seu CEP mudou? Correios atualiza endereços em municípios da Bahia

Atualização busca facilitar entregas, localização de endereços e serviços cadastrais

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

09/04/2026 - 8:17 h

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Cidade de Porto Seguro
Cidade de Porto Seguro -

Moradores dos municípios de Porto Seguro e Carinhanha, no interior da Bahia, passam a contar com novos Códigos de Endereçamento Postal (CEPs) específicos para ruas, avenidas, praças e travessas. A atualização foi concluída pelos Correios e busca facilitar a localização de endereços, além de melhorar a prestação de serviços de entrega e cadastro.

Com a mudança, cada logradouro passa a ter identificação postal própria, substituindo os antigos códigos gerais utilizados para toda a cidade. Segundo os Correios, a medida também auxilia empresas que utilizam o CEP como ferramenta de confirmação de endereço.

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Porto Seguro

Em Porto Seguro, a nova codificação entra em vigor no dia 15 de abril. Ao todo, serão:

  • 1.731 logradouros cadastrados;
  • 44 bairros contemplados;
  • Nova faixa de CEP entre 46050-001 e 46099-999.

A faixa atual, de 45810-000 a 45819-999, será substituída. No entanto, o CEP geral 45810-000 continuará ativo por dois anos, a partir de 14 de abril, para garantir uma adaptação gradual da população.

Também houve alteração nos CEPs dos distritos do município:

  • Vera Cruz: 46095-000 a 46095-999;
  • Arraial d’Ajuda: 46096-000 a 46096-999;
  • Vale Verde: 46097-000 a 46097-999;
  • Trancoso: 46098-000 a 46098-999;
  • Caraíva: 46099-000 a 46099-999.

Carinhanha

Em Carinhanha, os novos códigos estão em vigor desde 31 de março. O município conta agora com:

  • 188 trechos cadastrados;
  • Nove bairros atendidos;
  • Faixa de CEP mantida entre 46445-001 e 46445-999.

O CEP geral 46445-000 também seguirá ativo por dois anos, contados a partir de 30 de março. Já a zona rural será atendida pelo código 46445-899.

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População deve atualizar cadastros

Os Correios orientam que os moradores atualizem seus dados junto a empresas e instituições. A recomendação vale especialmente para:

  • bancos;
  • operadoras de serviços;
  • lojas e plataformas de compras online;
  • demais empresas onde possuam cadastro ativo.

Segundo a estatal, sistemas integrados ao banco de dados dos Correios serão atualizados automaticamente.

Os novos CEPs já podem ser consultados:

  • no site oficial dos Correios;
  • nas agências dos municípios.

De acordo com a empresa, a medida busca modernizar os serviços postais, ampliar a organização urbana e facilitar o acesso da população a serviços públicos e privados.

Confira a relação dos bairros abaixo:

Bairro | CEP Inicial | CEP Final

  • Paraguai – 46050-001 a 46050-179
  • Residencial Boa Esperança – 46050-180 a 46050-229
  • Mundaí – 46050-230 a 46051-079
  • Itacimirim – 46051-080 a 46051-859
  • Olhos D' Água – 46051-860 a 46052-189
  • Outeiros – 46052-190 a 46052-619
  • Cidade Histórica – 46052-620 a 46052-749
  • Pacatá – 46052-750 a 46052-819
  • Centro – 46052-820 a 46053-059
  • Frei Calixto – 46054-000 a 46054-859
  • Itapoã – 46054-860 a 46055-099
  • Parque dos Sapotis – 46055-100 a 46055-269
  • José Fontana – 46055-270 a 46055-499
  • Jardim Vila Verde – 46055-500 a 46055-789
  • Mirante Caravelas – 46055-790 a 46056-089
  • Mira Porto – 46056-090 a 46056-309
  • Rio da Vila – 46056-310 a 46056-589
  • Cidade Alta – 46056-590 a 46056-849
  • Lagoa Grande – 46056-850 a 46056-879
  • Antônio Tito – 46056-880 a 46057-019
  • Manoel Carneiro – 46057-020 a 46057-059
  • Alfredo Dultra – 46057-060 a 46057-119
  • Campinho – 46057-120 a 46057-229
  • Parque Ecológico João Carlos – 46058-000 a 46058-429
  • Cambolo – 46058-430 a 46059-099
  • Quinta do Descobrimento – 46059-100 a 46059-289
  • Seiça – 46059-290 a 46059-739
  • Porto Alegre – 46059-740 a 46060-589
  • Vila Jardim – 46060-590 a 46060-889
  • Pirajá – 46060-890 a 46061-789
  • Vila Embiruçu – 46062-290 a 46062-799
  • Pindorama – 46064-300 a 46064-649
  • Vila Valdete – 46065-000 a 46065-049
  • Vila Parracho – 46065-050 a 46065-129
  • Roça do Povo – 46065-130 a 46066-009
  • Mangabeira – 46066-010 a 46067-069
  • Monte das Oliveiras – 46067-070 a 46067-429
  • Vista Mar – 46067-430 a 46067-579
  • Itaperapuan – 46067-580 a 46068-639
  • Village – 46068-640 a 46069-059
  • Miramar – 46069-060 a 46069-449
  • Paraíso dos Pataxós – 46069-450 a 46069-599
  • Ponta Grande – 46069-600 a 46071-049
  • Mutá – 46071-050 a 46071-189
  • Área Rural de Porto Seguro – 46071-899

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