BAHIA
Seu CEP mudou? Correios atualiza endereços em municípios da Bahia
Atualização busca facilitar entregas, localização de endereços e serviços cadastrais
Por Victoria Isabel
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Moradores dos municípios de Porto Seguro e Carinhanha, no interior da Bahia, passam a contar com novos Códigos de Endereçamento Postal (CEPs) específicos para ruas, avenidas, praças e travessas. A atualização foi concluída pelos Correios e busca facilitar a localização de endereços, além de melhorar a prestação de serviços de entrega e cadastro.
Com a mudança, cada logradouro passa a ter identificação postal própria, substituindo os antigos códigos gerais utilizados para toda a cidade. Segundo os Correios, a medida também auxilia empresas que utilizam o CEP como ferramenta de confirmação de endereço.
Porto Seguro
Em Porto Seguro, a nova codificação entra em vigor no dia 15 de abril. Ao todo, serão:
- 1.731 logradouros cadastrados;
- 44 bairros contemplados;
- Nova faixa de CEP entre 46050-001 e 46099-999.
A faixa atual, de 45810-000 a 45819-999, será substituída. No entanto, o CEP geral 45810-000 continuará ativo por dois anos, a partir de 14 de abril, para garantir uma adaptação gradual da população.
Também houve alteração nos CEPs dos distritos do município:
- Vera Cruz: 46095-000 a 46095-999;
- Arraial d’Ajuda: 46096-000 a 46096-999;
- Vale Verde: 46097-000 a 46097-999;
- Trancoso: 46098-000 a 46098-999;
- Caraíva: 46099-000 a 46099-999.
Carinhanha
Em Carinhanha, os novos códigos estão em vigor desde 31 de março. O município conta agora com:
- 188 trechos cadastrados;
- Nove bairros atendidos;
- Faixa de CEP mantida entre 46445-001 e 46445-999.
O CEP geral 46445-000 também seguirá ativo por dois anos, contados a partir de 30 de março. Já a zona rural será atendida pelo código 46445-899.
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População deve atualizar cadastros
Os Correios orientam que os moradores atualizem seus dados junto a empresas e instituições. A recomendação vale especialmente para:
- bancos;
- operadoras de serviços;
- lojas e plataformas de compras online;
- demais empresas onde possuam cadastro ativo.
Segundo a estatal, sistemas integrados ao banco de dados dos Correios serão atualizados automaticamente.
Os novos CEPs já podem ser consultados:
- no site oficial dos Correios;
- nas agências dos municípios.
De acordo com a empresa, a medida busca modernizar os serviços postais, ampliar a organização urbana e facilitar o acesso da população a serviços públicos e privados.
Confira a relação dos bairros abaixo:
Bairro | CEP Inicial | CEP Final
- Paraguai – 46050-001 a 46050-179
- Residencial Boa Esperança – 46050-180 a 46050-229
- Mundaí – 46050-230 a 46051-079
- Itacimirim – 46051-080 a 46051-859
- Olhos D' Água – 46051-860 a 46052-189
- Outeiros – 46052-190 a 46052-619
- Cidade Histórica – 46052-620 a 46052-749
- Pacatá – 46052-750 a 46052-819
- Centro – 46052-820 a 46053-059
- Frei Calixto – 46054-000 a 46054-859
- Itapoã – 46054-860 a 46055-099
- Parque dos Sapotis – 46055-100 a 46055-269
- José Fontana – 46055-270 a 46055-499
- Jardim Vila Verde – 46055-500 a 46055-789
- Mirante Caravelas – 46055-790 a 46056-089
- Mira Porto – 46056-090 a 46056-309
- Rio da Vila – 46056-310 a 46056-589
- Cidade Alta – 46056-590 a 46056-849
- Lagoa Grande – 46056-850 a 46056-879
- Antônio Tito – 46056-880 a 46057-019
- Manoel Carneiro – 46057-020 a 46057-059
- Alfredo Dultra – 46057-060 a 46057-119
- Campinho – 46057-120 a 46057-229
- Parque Ecológico João Carlos – 46058-000 a 46058-429
- Cambolo – 46058-430 a 46059-099
- Quinta do Descobrimento – 46059-100 a 46059-289
- Seiça – 46059-290 a 46059-739
- Porto Alegre – 46059-740 a 46060-589
- Vila Jardim – 46060-590 a 46060-889
- Pirajá – 46060-890 a 46061-789
- Vila Embiruçu – 46062-290 a 46062-799
- Pindorama – 46064-300 a 46064-649
- Vila Valdete – 46065-000 a 46065-049
- Vila Parracho – 46065-050 a 46065-129
- Roça do Povo – 46065-130 a 46066-009
- Mangabeira – 46066-010 a 46067-069
- Monte das Oliveiras – 46067-070 a 46067-429
- Vista Mar – 46067-430 a 46067-579
- Itaperapuan – 46067-580 a 46068-639
- Village – 46068-640 a 46069-059
- Miramar – 46069-060 a 46069-449
- Paraíso dos Pataxós – 46069-450 a 46069-599
- Ponta Grande – 46069-600 a 46071-049
- Mutá – 46071-050 a 46071-189
- Área Rural de Porto Seguro – 46071-899
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