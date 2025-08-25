BAHIA
Shopping de R$ 120 milhões vai ser inaugurado no interior da Bahia em 2026
Empreendimento promete gerar 1.200 empregos
Por Isabela Cardoso
A cidade de Luís Eduardo Magalhães, no interior da Bahia, vai ganhar um novo shopping: o Greenfield Shopping Parque Oeste. O empreendimento de R$ 120 milhões marca a entrada da companhia NIAD no mercado do Nordeste e tem inauguração prevista para 2026.
O shopping será erguido em um terreno de 60 mil m², com 13 mil m² de Área Bruta Locável (ABL) na primeira etapa e 4.900 m² de salas comerciais para locação. O espaço contará com:
- duas lojas âncoras;
- três megalojas;
- mais de 60 lojas satélites;
- cinema;
- 12 operações de fast food;
- dois restaurantes;
- espaço gamer e área de lazer;
- 800 vagas de estacionamento.
Entre as marcas já confirmadas estão Renner, Riachuelo, Burger King, Cineplex, Smart Fit e Território Steakhouse.
Geração de empregos e sustentabilidade
A expectativa é que o shopping crie cerca de 1.200 empregos diretos e indiretos, reforçando o desenvolvimento econômico do município e da região oeste baiana.
O empreendimento também contará com programas de ESG da NIAD, voltados para sustentabilidade, inclusão e eficiência. A companhia aposta em inteligência de dados e análise de consumo para garantir a consolidação do shopping como hub regional de varejo e serviços.
Luís Eduardo Magalhães se consolida como polo econômico
Reconhecida pela força do agronegócio, a cidade lidera as exportações do setor na Bahia, ocupa a quinta posição no PIB estadual e tem uma área de influência que ultrapassa 500 mil pessoas. Esse potencial de consumo foi decisivo para a escolha do município.
“A chegada da NIAD ao município reafirma a confiança no potencial de consumo da região e fortalece a presença da companhia em mercados com dinamismo econômico e vocação regional”, destacou Eduardo Borges, CEO da NIAD.
