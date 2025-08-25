Shopping de R$ 120 milhões vai ser inaugurado no interior da Bahia em 2026

Projeção do shopping de LEM - Foto: Divulgação | NIAD

A cidade de Luís Eduardo Magalhães, no interior da Bahia, vai ganhar um novo shopping: o Greenfield Shopping Parque Oeste. O empreendimento de R$ 120 milhões marca a entrada da companhia NIAD no mercado do Nordeste e tem inauguração prevista para 2026.

O shopping será erguido em um terreno de 60 mil m², com 13 mil m² de Área Bruta Locável (ABL) na primeira etapa e 4.900 m² de salas comerciais para locação. O espaço contará com:

duas lojas âncoras;

três megalojas;

mais de 60 lojas satélites;

cinema;

12 operações de fast food;

dois restaurantes;

espaço gamer e área de lazer;

800 vagas de estacionamento.

Entre as marcas já confirmadas estão Renner, Riachuelo, Burger King, Cineplex, Smart Fit e Território Steakhouse.

Geração de empregos e sustentabilidade

A expectativa é que o shopping crie cerca de 1.200 empregos diretos e indiretos, reforçando o desenvolvimento econômico do município e da região oeste baiana.

O empreendimento também contará com programas de ESG da NIAD, voltados para sustentabilidade, inclusão e eficiência. A companhia aposta em inteligência de dados e análise de consumo para garantir a consolidação do shopping como hub regional de varejo e serviços.

Luís Eduardo Magalhães se consolida como polo econômico

Reconhecida pela força do agronegócio, a cidade lidera as exportações do setor na Bahia, ocupa a quinta posição no PIB estadual e tem uma área de influência que ultrapassa 500 mil pessoas. Esse potencial de consumo foi decisivo para a escolha do município.

“A chegada da NIAD ao município reafirma a confiança no potencial de consumo da região e fortalece a presença da companhia em mercados com dinamismo econômico e vocação regional”, destacou Eduardo Borges, CEO da NIAD.