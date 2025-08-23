Menu
SAÚDE
FOI FAKE!

HIV na Bahia: SESAB desmente surto em jovens e apresenta dados

Secretaria de Saúde da Bahia esclarece que não há 11 mil casos entre 14 e 19 anos, como circulou em redes sociais

Redação

Por Redação

23/08/2025 - 21:36 h
Não há surto de HIV/Aids na Bahia entre os jovens
A Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab) desmentiu as publicações que circulam em veículos de comunicação e redes sociais sobre um suposto surto de HIV/Aids entre jovens de 14 a 19 anos. Segundo a nota oficial da Sesab, a informação de que 11 mil casos teriam sido registrados nesta faixa etária é equivocada e irresponsável. A nota foi emitida neste sábado, 23.

De acordo com os dados oficiais divulgados pela secretaria, o número de casos de HIV/Aids na faixa etária de 14 a 19 anos na Bahia é significativamente menor do que o divulgado. Em 2025, até o início de agosto, foram notificados 93 casos. O número em 2024 foi de 184, enquanto em 2023 foram 158 e em 2022, 137.

Dados gerais de HIV na Bahia

A Sesab também divulgou os números totais de diagnósticos de HIV e Aids no estado, considerando todas as idades, entre janeiro de 2023 e 2 de agosto de 2025. Ao todo, foram 11.187 casos, sendo a maioria no sexo masculino (72%).

A distribuição por faixa etária mostra que a maior concentração de casos está entre 20 e 34 anos:

  • 10 a 19 anos: 168 casos
  • 20 a 34 anos: 5.212 casos
  • 35 a 49 anos: 3.664 casos
  • 50 a 64 anos: 1.517 casos
  • Mais de 65 anos: 345 casos

Ações de prevenção

A Secretaria da Saúde do Estado reforça que tem intensificado as ações de educação em saúde, prevenção e ampliação do acesso ao diagnóstico, especialmente para adolescentes e jovens.

O órgão também ressalta a importância da integração entre atenção básica, serviços especializados e redes de apoio para garantir o acompanhamento qualificado e reduzir as barreiras que dificultam a adesão às medidas de prevenção e tratamento.

