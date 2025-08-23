Brasil registra cerca de 180 mil casos de trombose por ano

Agosto é dedicado à prevenção de doenças cardiovasculares - Foto: Reprodução

Estima-se que cerca de 180 mil casos de trombose ocorram por ano no Brasil, segundo dados da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular (SBACV).

A trombose venosa profunda (TVP) é uma das doenças vasculares mais preocupantes da atualidade, e ocorre quando um coágulo se forma em uma veia, geralmente das pernas, e pode levar a complicações graves como a embolia pulmonar.

A doença é responsável por sua alta taxa de mortalidade quando não diagnosticada precocemente.

Doença é subestimada

De acordo com o Dr. Marcelo Gomes, angiologista e cirurgião vascular, diretor médico da Clínica Angiovascular da Bahia, a trombose é um problema de saúde pública ainda subestimado.

“É uma doença silenciosa, que muitas vezes se instala sem sinais evidentes. Quando o coágulo se desprende e migra para o pulmão, pode causar embolia e levar o paciente a óbito. Por isso, reconhecer os fatores de risco, investir em prevenção e saber identificar os sintomas do problema são atitudes fundamentais”, explica.

Fatores associados a trombose

Entre os principais fatores associados estão:

Sedentarismo;

Obesidade;

Tabagismo;

Anticoncepcionais.

Além desses, outras condições específicas como gravidez, pós-parto e cirurgias recentes, podem também estarem associadas a maior incidência da doença.

A imobilidade prolongada, como em longas viagens de avião ou ônibus, e em casos de pacientes cadeirantes ou acamados por muito tempo, também aumenta as chances de formação de coágulos.

Sintomas

O especialista reforça que dor, inchaço, sensação de peso, calor ou vermelhidão em uma das pernas podem indicar o início de um quadro trombótico, mas em muitos pacientes os sinais são discretos ou até inexistentes.

“O maior risco é o desconhecimento. Muitas pessoas acreditam que trombose é algo raro, mas na prática, é uma condição muito mais comum do que se imagina. Quanto antes diagnosticada, maiores são as chances de tratamento eficaz e de evitar complicações”, ressalta Dr. Marcelo.

Prevenção

Ainda segundo o médico, a prevenção é simples e pode salvar vidas:

Manter hábitos saudáveis;

Praticar atividades físicas regularmente;

Hidratar-se;

Evitar longos períodos sentado ou em pé;

Realizar consultas preventivas com um angiologista.

Agosto Azul e Vermelho: prevenção das doenças cardiovasculares

A campanha, Agosto Azul e Vermelho, tem a intenção de movimentar e disseminar informações acerca das doenças vasculares, além de reforçar a importância da prevenção e dos cuidados após o surgimento dos sintomas.

“O cuidado com a circulação deve fazer parte da rotina, assim como o acompanhamento com outros especialistas. Investir em prevenção é a melhor forma de reduzir os riscos de doenças, como a trombose, e a informação vem como uma aliada forte de nossa especialidade ao longo dos últimos anos, em especial, durante a campanha”, concluiu Dr. Marcelo.