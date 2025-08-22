CUIDADO!
Ameba comedora de cérebro mata homem após mergulho em lago; entenda
Protozoário raro foi contraído durante prática de esportes aquáticos em um Lago
Por Luan Julião
Um homem do Missouri, nos Estados Unidos, morreu depois de contrair uma infecção cerebral causada pela Naegleria fowleri, conhecida popularmente como “ameba comedora de cérebro”. Segundo o Departamento de Saúde e Serviços para Idosos do Missouri (DHSS), o contato com o microrganismo ocorreu durante um passeio de esqui aquático no Lago de Ozarks, famoso ponto turístico para natação e esportes aquáticos.
Poucos dias após a atividade, a vítima apresentou sintomas graves e foi internada em uma unidade de terapia intensiva, mas não resistiu.
Casos recentes alertam para o risco
Este não foi o único incidente recente nos Estados Unidos. No mês passado, Jaysen Carr, de 12 anos, morreu na Carolina do Sul após contrair a mesma infecção, possivelmente em Lago Murray, outro destino popular para atividades aquáticas. Estes casos reforçam a atenção necessária ao praticar esportes em águas doces aquecidas.
O que é a Naegleria fowleri
A Naegleria fowleri é um protozoário presente em lagos, rios e lagoas de água doce aquecida. A infecção, chamada meningoencefalite amebiana primária (PAM), ocorre quando a água contaminada entra pelo nariz e o microrganismo migra até o cérebro, destruindo o tecido cerebral.
Leia Também:
A doença não é contagiosa, nem pode ser transmitida pela ingestão de água ou contato com outra pessoa infectada.
Sintomas e evolução da doença
- Início: dor de cabeça intensa, febre, náusea e vômito.
- Progressão: rigidez no pescoço, confusão mental, convulsões, alucinações e coma.
- Letalidade: mais de 97% dos casos resultam em morte, mesmo com tratamento.
Como se prevenir
Especialistas recomendam cuidados durante atividades aquáticas em águas doces aquecidas:
- Evitar submergir a cabeça em lagos e rios quentes.
- Utilizar tampões ou clipes nasais durante mergulhos ou esportes aquáticos.
- Evitar contato direto com águas termais ou locais propícios à proliferação da ameba.
Entre 1962 e 2024, os Estados Unidos registraram 167 casos de PAM, segundo o Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC). Embora rara, a infecção é extremamente agressiva, tornando a prevenção essencial.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes