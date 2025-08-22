Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > SAÚDE
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CUIDADO!

Ameba comedora de cérebro mata homem após mergulho em lago; entenda

Protozoário raro foi contraído durante prática de esportes aquáticos em um Lago

Luan Julião

Por Luan Julião

22/08/2025 - 15:46 h
Vítima apresentou sintomas graves e foi internada
Vítima apresentou sintomas graves e foi internada -

Um homem do Missouri, nos Estados Unidos, morreu depois de contrair uma infecção cerebral causada pela Naegleria fowleri, conhecida popularmente como “ameba comedora de cérebro”. Segundo o Departamento de Saúde e Serviços para Idosos do Missouri (DHSS), o contato com o microrganismo ocorreu durante um passeio de esqui aquático no Lago de Ozarks, famoso ponto turístico para natação e esportes aquáticos.

Poucos dias após a atividade, a vítima apresentou sintomas graves e foi internada em uma unidade de terapia intensiva, mas não resistiu.

Tudo sobre Saúde em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Casos recentes alertam para o risco

Este não foi o único incidente recente nos Estados Unidos. No mês passado, Jaysen Carr, de 12 anos, morreu na Carolina do Sul após contrair a mesma infecção, possivelmente em Lago Murray, outro destino popular para atividades aquáticas. Estes casos reforçam a atenção necessária ao praticar esportes em águas doces aquecidas.

O que é a Naegleria fowleri

A Naegleria fowleri é um protozoário presente em lagos, rios e lagoas de água doce aquecida. A infecção, chamada meningoencefalite amebiana primária (PAM), ocorre quando a água contaminada entra pelo nariz e o microrganismo migra até o cérebro, destruindo o tecido cerebral.

Leia Também:

Hambúrguer em risco? EUA dependem do Brasil para carne moída
Revisão de 55 milhões de vistos pode levar a deportações nos EUA
Criança tem braço amputado após acidente em escada rolante

A doença não é contagiosa, nem pode ser transmitida pela ingestão de água ou contato com outra pessoa infectada.

Sintomas e evolução da doença

  • Início: dor de cabeça intensa, febre, náusea e vômito.
  • Progressão: rigidez no pescoço, confusão mental, convulsões, alucinações e coma.
  • Letalidade: mais de 97% dos casos resultam em morte, mesmo com tratamento.

Como se prevenir

Especialistas recomendam cuidados durante atividades aquáticas em águas doces aquecidas:

  • Evitar submergir a cabeça em lagos e rios quentes.
  • Utilizar tampões ou clipes nasais durante mergulhos ou esportes aquáticos.
  • Evitar contato direto com águas termais ou locais propícios à proliferação da ameba.

Entre 1962 e 2024, os Estados Unidos registraram 167 casos de PAM, segundo o Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC). Embora rara, a infecção é extremamente agressiva, tornando a prevenção essencial.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

ameba doença estados unidos lago Saúde

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Vítima apresentou sintomas graves e foi internada
Play

Covid 5 anos: profissionais de saúde relembram desafios da pandemia

Vítima apresentou sintomas graves e foi internada
Play

Covid: a luta de uma mãe que sofre com sequelas da doença

Vítima apresentou sintomas graves e foi internada
Play

Botulismo na Bahia: o que se sabe sobre mortes e casos

Vítima apresentou sintomas graves e foi internada
Play

Menina de 9 anos convive com a AME na luta por uma vida normal: "Supera Expectativas"

x