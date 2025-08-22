Ameba comedora de cérebro mata homem após mergulho em lago; entenda

Vítima apresentou sintomas graves e foi internada - Foto: Repordução / Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC)

Um homem do Missouri, nos Estados Unidos, morreu depois de contrair uma infecção cerebral causada pela Naegleria fowleri, conhecida popularmente como “ameba comedora de cérebro”. Segundo o Departamento de Saúde e Serviços para Idosos do Missouri (DHSS), o contato com o microrganismo ocorreu durante um passeio de esqui aquático no Lago de Ozarks, famoso ponto turístico para natação e esportes aquáticos.

Poucos dias após a atividade, a vítima apresentou sintomas graves e foi internada em uma unidade de terapia intensiva, mas não resistiu.

Casos recentes alertam para o risco

Este não foi o único incidente recente nos Estados Unidos. No mês passado, Jaysen Carr, de 12 anos, morreu na Carolina do Sul após contrair a mesma infecção, possivelmente em Lago Murray, outro destino popular para atividades aquáticas. Estes casos reforçam a atenção necessária ao praticar esportes em águas doces aquecidas.

O que é a Naegleria fowleri

A Naegleria fowleri é um protozoário presente em lagos, rios e lagoas de água doce aquecida. A infecção, chamada meningoencefalite amebiana primária (PAM), ocorre quando a água contaminada entra pelo nariz e o microrganismo migra até o cérebro, destruindo o tecido cerebral.

A doença não é contagiosa, nem pode ser transmitida pela ingestão de água ou contato com outra pessoa infectada.

Sintomas e evolução da doença

Início: dor de cabeça intensa, febre, náusea e vômito.

Progressão: rigidez no pescoço, confusão mental, convulsões, alucinações e coma.

Letalidade: mais de 97% dos casos resultam em morte, mesmo com tratamento.

Como se prevenir

Especialistas recomendam cuidados durante atividades aquáticas em águas doces aquecidas:

Evitar submergir a cabeça em lagos e rios quentes.

Utilizar tampões ou clipes nasais durante mergulhos ou esportes aquáticos.

Evitar contato direto com águas termais ou locais propícios à proliferação da ameba.

Entre 1962 e 2024, os Estados Unidos registraram 167 casos de PAM, segundo o Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC). Embora rara, a infecção é extremamente agressiva, tornando a prevenção essencial.