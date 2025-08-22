Menu
SAÚDE

Saiba o que acontece com corpo ao parar de comer carne vermelha

Entenda como reduzir ou eliminar carne vermelha impacta saúde e bem-estar

Isabela Cardoso

Por Isabela Cardoso

22/08/2025 - 18:30 h
Carne vermelha
Carne vermelha

A carne vermelha é presença constante na mesa do brasileiro, mas cada vez mais pessoas pensam em reduzir ou cortar esse alimento da dieta. Para uns, ela é indispensável; para outros, um vilão para a saúde.

Mas afinal, o que realmente acontece no organismo quando alguém decide abrir mão da carne vermelha? Nutricionistas apontam vantagens claras, mas também riscos que exigem atenção.

Benefícios de reduzir a carne vermelha

Segundo especialistas, a principal melhoria está ligada à saúde do coração. Cortes gordurosos contêm altos níveis de gordura saturada e colesterol, fatores de risco para doenças cardiovasculares. Pesquisas sugerem que diminuir o consumo de carne vermelha poderia evitar centenas de milhares de casos de problemas cardíacos ao longo de uma década.

Outro ponto positivo é o controle do peso. Ao substituir a carne por proteínas magras e vegetais, muitas pessoas conseguem administrar melhor as calorias ingeridas. Além disso, a digestão tende a ser favorecida, já que alimentos vegetais são mais ricos em fibras e mais fáceis de processar. Há ainda evidências que relacionam a redução do consumo de carne vermelha com menor risco de alguns tipos de câncer, como o colorretal.

Riscos de cortar a carne vermelha da dieta

Apesar das vantagens, retirar a carne sem planejamento pode causar deficiências nutricionais. O alimento é uma das principais fontes de ferro, vitamina B12, zinco e proteínas de alta qualidade. A falta desses nutrientes pode resultar em queda de energia, dificuldade de concentração e até problemas neurológicos em casos de deficiência prolongada de vitamina B12.

Para evitar riscos, nutricionistas recomendam investir em alternativas como leguminosas, folhas verde-escuras, ovos, peixes, laticínios e alimentos fortificados. Em algumas situações, a suplementação pode ser necessária para manter o equilíbrio.

Reduzir já faz diferença

Especialistas reforçam que não é preciso abandonar completamente a carne vermelha para ter benefícios. Reduzir a frequência e escolher cortes magros já contribui para uma dieta mais saudável. A decisão deve considerar hábitos individuais, condições de saúde e acompanhamento profissional.

Como substituir a carne vermelha

  • Ovos, laticínios e proteínas magras (peixes e aves)
  • Leguminosas poderosas, como feijão, ervilha, lentilha, grão-de-bico e soja em suas (tofu, tempeh e edamame).
  • Cereais nutritivos, como quinoa e amaranto.
  • Oleaginosas e sementes cheias de energia, como pistache, castanha de caju, nozes, sementes de abóbora, girassol e amêndoas.

