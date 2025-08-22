SAÚDE
Aposentadoria imediata? Veja as 14 doenças que dão acesso ao benefício
INSS garante benefício para pacientes que enfrentam doenças graves
Por Azure Araujo
Pessoas que enfrentam doenças graves que afetam severamente a capacidade de trabalho podem ter um alívio ao ter acesso imediato à aposentadoria pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).
O sistema permite que, ao ser diagnosticado com certas doenças, o beneficiário receba sua aposentadoria por invalidez sem precisar comprovar um tempo mínimo de contribuições.
O INSS garante aposentadoria imediata para pessoas acometidas pela seguintes doenças:
Tuberculose ativa: tem cura e tratamento pelo SUS que dura no mínimo 6 meses que exige isolamento para reduzir os riscos de transmissão.
Hanseníase: doença infecciosa e crônica, portanto pode durar meses, anos ou a vida toda. É curável e o SUS fornece o tratamento.
Transtorno mental grave (desde que esteja cursando com alienação mental): condição que causa um comprometimento funcional significativo, que pode limitar a vida de uma pessoa em áreas importantes como trabalho, estudo ou vida social.
Neoplasia maligna: conhecido popularmente como câncer.
Cegueira: perda da visão parcial ou total.
Paralisia irreversível e incapacitante: perda permanente e completa da função motora, que impede a pessoa de realizar atividades diárias e profissionais de forma independente.
Cardiopatia grave: doença temporária ou permanente que afeta o coração, resultando na redução da sua capacidade funcional, o que pode levar a risco de vida ou impedir o indivíduo de exercer suas atividades laborais e diárias.
Doenças de Parkinson: distúrbio neurológico degenerativo caracterizado pela perda de neurônios que produzem dopamina, um neurotransmissor essencial para a coordenação motora.
Espondilite anquilosante: doença inflamatória crônica que afeta principalmente a coluna vertebral, podendo causar a fusão das vértebras e rigidez, o que leva a uma postura curvada.
Contaminação por radiação (com base em conclusão da medicina especializada): causa riscos contínuos de saúde, como o aumento do risco de câncer e outras doenças.
Hepatopatia grave: doenças hepáticas que causam alterações estruturais e disfunção funcional extensas no fígado, podendo levar a riscos de vida.
Esclerose múltipla: doença autoimune e crônica que afeta o sistema nervoso central (cérebro e medula espinhal).
Acidente vascular encefálico (agudo): derrame cerebral, é um evento súbito em que um vaso sanguíneo no cérebro é bloqueado (AVC isquêmico) ou se rompe (AVC hemorrágico), e causa danos à área cerebral afetada.
Abdome agudo cirúrgico: condição caracterizada por dor abdominal de início súbito e evolução progressiva, não traumática, que necessita de diagnóstico e conduta terapêutica, e muitas vezes cirurgia de emergência.
Como ter acesso ao benefício?
Para ter direito ao benefício, é fundamental a realização de perícia médica e todas as etapas devem ser seguidas rigorosamente. A solicitação do benefício pode ser iniciada online pelo portal “Meu INSS”.
O objetivo da facilidade tecnológica é desburocratizar processos que anteriormente demandavam mais tempo e deslocamento dos segurados.
Passo a passo de solicitação do benefício
Para solicitar o auxílio por invalidez, a pessoa deve acessar o site “Meu INSS” usando sua conta gov.br. Procurar por “Novo pedido” para escolher “Pedir Benefício por Incapacidade”.
É necessário ainda que o segurado acompanhe o andamento do pedido pela aba “Consultar Pedidos”.
A dispensa de carência não se aplica a todas as doenças aleatoriamente; as condições são inseridas na lista com base em estudos técnicos e recomendações de especialistas em saúde pública.
Cada caso excepcional é analisado individualmente, para garantir que o benefício seja justo e preciso.
