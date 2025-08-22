Câncer raro associado a implante de silicone: saiba quando se preocupar

Menos de 20 casos foram registrados no mundo - Foto: Freepik

Um caso raro de câncer de mama associado a implante de silicone chamou a atenção de profissionais de saúde e pacientes nos últimos dias.

O tumor, que se desenvolveu na cápsula fibrosa que envolve o implante, causou a morte de uma mulher de 38 anos que estava em tratamento no Hospital de Amor, em Barretos, em São Paulo.

O Portal A TARDE, em busca de compreender o caso, conversou com a mastologista Patrícia Lopes, da AMO, que explicou a raridade da doença. Segundo ela, desde 1992, menos de 20 casos de carcinoma espinocelular (CEC) associado à cápsula que se forma ao redor da prótese mamária foram registrados no mundo.

“Casos como esse são extremamente raros. No caso da paciente, o aumento do volume de uma das mamas foi inicialmente atribuído a um seroma, situação comum entre mulheres que utilizam próteses. Durante a investigação, a prótese foi removida e o câncer identificado na cápsula fibrosa. Apesar da intervenção cirúrgica e do tratamento posterior, a paciente não resistiu à doença”, declarou.

O caso

A paciente colocou as próteses aos 20 anos e, quase duas décadas depois, percebeu alterações na mama esquerda, como inchaço e acúmulo de líquido.

Exames de imagem indicaram a necessidade de retirada do implante, mas a biópsia revelou a presença de células malignas na membrana que envolve a prótese.

Quando chegou ao hospital, já apresentava uma lesão avançada, infiltrando músculos e ossos do tórax. Apesar da cirurgia e do início da quimioterapia, o tumor voltou pouco depois e se espalhou para o fígado e outros órgãos.

O que é a cápsula da prótese

A cápsula é um tecido fibroso que o corpo forma naturalmente sempre que um implante de silicone é colocado. Ela funciona como uma espécie de película protetora que envolve a prótese.

De forma prática, o organismo cria um “envoltório” ao redor do silicone, isolando-o do restante do corpo.

Principais sintomas

A principal recomendação dos mastologistas é que mulheres com próteses mamárias fiquem atentas a alterações, como:

Aumento assimétrico do volume;

Dor nas mamas;

Vermelhidão na pele.

Segundo a médica, ao notar qualquer um desses sintomas, a mulher deve procurar um médico imediatamente.

“O acompanhamento regular, incluindo consultas com mastologista e exames de rastreio como a mamografia a partir dos 40 anos, continua sendo essencial, mesmo para pacientes sem histórico familiar de câncer”, alertou Lopes.

Implantes continuam seguros?

O implante mamário continua sendo seguro e amplamente utilizado.

De acordo com a especialista, apesar da gravidade do caso recente, os implantes mamários são seguros e não há motivo para pânico.

“O implante mamário continua sendo seguro e amplamente utilizado, tanto para fins estéticos quanto reconstrutivos. Casos como esse são raros e não devem causar alarme, mas reforçam a importância de acompanhamento médico contínuo”, explicou.

Lopes ainda completou: “A intenção dos profissionais é informar pacientes e colegas sobre sinais de alerta e garantir que alterações sejam investigadas rapidamente, garantindo maior chance de diagnóstico precoce e tratamento adequado”.