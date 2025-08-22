SAÚDE
Botox falsificado: Anvisa proíbe comercialização de lote
Produto foi fabricado por uma empresa desconhecida
Por Victoria Isabel
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a apreensão, comercialização, distribuição e uso de um lote falsificado de botox. O produto foi identificado como fabricado por uma empresa desconhecida.
Segundo a Anvisa, a medida foi tomada após a Abbvie Farmacêutica Ltda, detentora do registro do medicamento, informar que não produziu nem reconhece o lote C675C03 como original. Apenas esse lote específico está incluído na ação de apreensão.
Leia Também:
Orientações para profissionais e pacientes
De acordo com a Anvisa, por se tratar de produto falsificado, não há garantia sobre a qualidade, conteúdo ou procedência do lote. Por isso, o uso é totalmente contraindicado.
Em nota, a empresa solicitou que profissionais de saúde e pacientes que encontrarem o lote podem comunicar o caso diretamente à Anvisa pelos canais de atendimento, ou à Vigilância Sanitária (Visa) local, cujas informações estão disponíveis no portal da agência.
