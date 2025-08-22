Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > SAÚDE
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

SAÚDE

Botox falsificado: Anvisa proíbe comercialização de lote

Produto foi fabricado por uma empresa desconhecida

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

22/08/2025 - 10:35 h
Não há garantia sobre a qualidade do produto
Não há garantia sobre a qualidade do produto -

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a apreensão, comercialização, distribuição e uso de um lote falsificado de botox. O produto foi identificado como fabricado por uma empresa desconhecida.

Segundo a Anvisa, a medida foi tomada após a Abbvie Farmacêutica Ltda, detentora do registro do medicamento, informar que não produziu nem reconhece o lote C675C03 como original. Apenas esse lote específico está incluído na ação de apreensão.

Tudo sobre Saúde em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Lubrificante fake: Anvisa suspende lote de falsificação do K-Med
Anvisa suspende próteses de mama e glúteos no Brasil
Anvisa anuncia proibição de suplemento de vitaminas no Brasil
Anvisa suspende venda de protetor solar e outros cosméticos no Brasil

Orientações para profissionais e pacientes

De acordo com a Anvisa, por se tratar de produto falsificado, não há garantia sobre a qualidade, conteúdo ou procedência do lote. Por isso, o uso é totalmente contraindicado.

Em nota, a empresa solicitou que profissionais de saúde e pacientes que encontrarem o lote podem comunicar o caso diretamente à Anvisa pelos canais de atendimento, ou à Vigilância Sanitária (Visa) local, cujas informações estão disponíveis no portal da agência.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Não há garantia sobre a qualidade do produto
Play

Covid 5 anos: profissionais de saúde relembram desafios da pandemia

Não há garantia sobre a qualidade do produto
Play

Covid: a luta de uma mãe que sofre com sequelas da doença

Não há garantia sobre a qualidade do produto
Play

Botulismo na Bahia: o que se sabe sobre mortes e casos

Não há garantia sobre a qualidade do produto
Play

Menina de 9 anos convive com a AME na luta por uma vida normal: "Supera Expectativas"

x