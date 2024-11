SSP lança Universidade para capacitação técnica de profissionais

A unidade será gerida pela SIAP - Foto: Márcia Santana/ ASCOM SSP

A Secretaria da Segurança Pública da Bahia lançou, na edição do Diário Oficial do Estado desta terça-feira, 5, a criação da Universidade Corporativa do Serviço Público do Estado da Bahia - Unidade Segurança Pública (UCS - Segurança Pública), para promover a capacitação técnica e profissional dos servidores do Sistema Estadual da Segurança Pública e fomentar a inovação.

Segundo a major PM Tatiana Eleutério, diretora de Projetos e Processos e Estudos Estratégicos da SIAP, a unidade nasceu com a missão de integrar as ações de capacitação, já desenvolvidas pela pasta.

“Lançamos a Plataforma de Educação Corporativa e Aprendizagem em Rede (ECOAR), tivemos o fortalecimento do Comitê de Educação Corporativa da SSP, e a partir disso, uma série de acordos de cooperação técnica para compartilhamento de cursos”, explicou.

A oficial lembrou também da parceria com a Universidade Federal da Bahia para elaboração de mestrado profissional e concorrência em outros quatro editais do Ministério de Justiça e Segurança Pública (MJSP) para o fornecimento de cursos de pós-graduação. Todas as iniciativas de capacitação dos servidores passam a ser centralizadas pela UCS-Segurança Pública.

“A criação da UCS-SSP é uma inovação e mais uma iniciativa para valorização do profissional das forças”, explicou o secretário da Segurança Pública, Marcelo Werner Filho.

A unidade será gerida pela Diretoria de Projetos e Processos e Estudos da Superintendência de Gestão Integrada da Ação Policial (SIAP) e atuará de forma coordenada com outras instituições de ensino dos órgãos do Sistema Estadual da Segurança Pública.

Além da UCS-SSP, servidores estaduais contam com universidades corporativas no âmbito da Secretaria da Administração (Saeb), Secretaria do Planejamento (Seplan) e da Secretaria da Fazenda (Sefaz).