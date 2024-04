Sul da Bahia sofre com alagamentos em hospitais e residências | A TARDE

Vários problemas relacionados à chuva atingiram o sul da Bahia por causa das chuvas na madrugada desta terça-feira, 16. Alagamentos inundaram a casa de famílias ribeirinhas, hospitais, além dos deslizamentos de encostas.

Choveu cerca de 130 mm durante a madrugada em Itabuna. Considerada a principal Avenida do município por abrigar vários estabelecimentos comerciais, a Cinquentenário ficou completamente sob água.

Também teve alagamentos no Hospital São Lucas, também em Itabuna. Em nota enviada ao Portal A TARDE, a Santa Casa da Misericórdia informou que as chuvas intensas causaram o transbordamento da calha principal do telhado. Os danos também comprometeram a rede elétrica da unidade de saúde. A água da chuva foi retirada e os técnicos avaliam uma forma de evitar que a situação se repita. Os pacientes em tratamento oncológico e renal foram transferidos para o hospital Calixto Midlej Filho.

Na cidade vizinha, Ilhéus, choveu cerca de 100 mm nas últimas 24 horas. A região central do município foi a mais atingida pelos alagamentos e deslizamentos de encostas. A previsão é de que chova mais 60 mm no local, entre esta terça e quarta-feira, 17.

Em Itajuípe, famílias ribeirinhas tiveram que retirar a água do rio Almada, que invadiu as casas. Não há registros de desalojados. Já na cidade de Uruçuca, várias ruas do centro e de sete bairros foram afetadas na madrugada.

Chuvas em Salvador

Desde as primeiras horas desta terça, as fortes chuvas que atingem a capital baiana tem causado transtornos para a população. Nesta tarde, a Defesa Civil de Salvador (Codesal) atualizou a operação para o Nível de Alerta, devido aos riscos de deslizamentos de terra e desabamentos, que lideram o número de ocorrências do boletim diário.

Às 13h40, os registros da Codesal já somavam 69 ocorrências, sendo 34 de ameaças de deslizamento e 35 de deslizamento de terra. Os bairros que mais sofrem com esses riscos, segundo o boletim, são Cabula/Tancredo Neves (10), Pau da Lima (9), Liberdade (8) e Cajazeiras (8).

Somente nesta terça, também foram registradas 35 ocorrências de ameaça de desabamento. Cabula/Tancredo Neves segue liderando com 6 registros, empatando com a Cidade Baixa e, em seguida, os bairros de Pau da Lima e Barra, com 5.

De acordo com informações do Centro de Monitoramento de Alerta e Alarme da Codesal, os maiores acumulados de chuva em 12 horas, dados atualizados às 12h52, nesta terça-feira (16/04) em Salvador foram registrados nas localidades da Chapada do Rio Vermelho (52,6mm), Federação (49,3mm), Engenho Velho de Brotas (48,6mm), Parque da Cidade (47mm) e Brotas - Codesal (45,6mm).

Agora o céu se encontra completamente nublado, com chuvas moderadas. A previsão é de chuvas fortes, acompanhadas por raios e trovoadas a qualquer hora do dia, além disso, as temperaturas deverão variar entre 25 °C (mínima) e 30 °C (máxima).